SVET O SLOVENSKU: Z Matoviča je Matelko a chce vziať Babiša do raja

3. jún 2020

Povestný český humor sa prejavil aj počas návštevy slovenského premiéra Igora Matoviča v Českej republike. Českí čitatelia vtipne komentujú jeho spoločné rokovanie s Andrejom Babišom.

Prvá oficiálna návšteva slovenského premiéra vedie tradične do Českej republiky. Dodržal to aj Igor Matovič a veľmi si pochvaľoval zoznámenie s českým premiérom Andrejom Babišom.

Keďže sú obaja Slováci, možno rokovacím jazykom bola aj slovenčina. Niektorí českí čitatelia portálu idnes.cz sa v komentároch pýtajú, kto vlastne zastupoval Česko…

Vezmite si ten darček

Hranice medzi Českom a Slovenskom sa vracajú do normálneho režimu ako pred koronakrízou – to je hlavné posolstvo, ktoré oznámili premiéri oboch krajín po spoločnom rokovaní. “Je to náš spoločný darček,” komentoval to Igor Matovič na tlačovej konferencii.

“Pán Matovič, ďakujeme, ale my by sme Vám jeden darček radi vrátili. Babiša alias Bureša si vezmite späť. Pokojne mu pred tým urobíme aj test na Covid-19, aby Vám tam niekoho nenakazil,” reaguje jeden z čitateľov českého portálu novinky.cz.

A pridávajú sa ďalší: “Najlepším darčekom by bolo, keby si so sebou zobral na Slovensko aj toho eštébáka,” čím čitatelia narážajú na fakt, že Andreja Babiša evidovala vo zväzkoch Štb. Český premiér však akúkoľvek spoluprácu s komunistickou tajnou službou popiera.

Premiér Matelko

Obaja politici sa síce zvítali objatím, ale na tvárach mali rúška a na rukách rukavice. Veľa čitateľov českých webov novinky.cz alebo idnes.cz to rozčúlilo.

Označovali to za šaškovanie a pýtali sa, kedy už konečne politici prestanú s týmto divadlom. Poukazovali na fakt, že koronavírus sa už v populácii takmer nešíri a rúška už v exteriéri pri dodržaní vzdialenosti nie sú povinné.

“Snáď má Matelko urobený test na Covid-19,” posmešne sa pýta jeden z čitateľov idnes.cz a nálepkuje Igora Matoviča vtipnou prezývkou.

Slovenský premiér zároveň oznámil, že Andreja Babiša a celú jeho vládu vezme do raja – konkrétne do Slovenského raja, kde sa uskutoční spoločné rokovanie oboch kabinetov. Zdôraznil, že pre Slovákov je to raj na zemi a tak by práve tam rád privítal českých kolegov.

