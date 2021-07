Zdroj: Unsplash.com , TASR/Martin Baumann Lengvarský to povedal na rovinu: Antigénové testy už nebudú NIKDY zadarmo! V stredu po rokovaní vlády objasnil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zásadnú vec, ktorá sa týka antigénových testov na ochorenie COVID-19. 7. júl 2021 han Zo Slovenska

Antigénové testy na ochorenie COVID-19 nebudú zadarmo už vôbec. Šéf rezortu zdravotníctva avizoval, že v pondelok (12. 7.) by mohli na rokovanie koaličnej rady predložiť finančnú analýzu o vykonávaní antigénových testov za „symbolickú cenu“.

Minister naznačil, že by mohlo ísť o sumu asi desať eur. Takisto však prezradil, že určitý počet PCR testov do mesiaca by však mohli mať ľudia zdarma.

V prípade, že by jeho návrh prešiel, odobriť by ho mohli poslanci Národnej rady SR ešte 22. júla. Pri zhoršení epidemiologickej situácie by sa mohol od nezaočkovaných vyžadovať na viacerých miestach negatívny PCR test.

V pláne je podľa jeho slov monitorovanie hraníc. Na letiskách by sa mohli využívať LAMP testy. V skorom čase by to tak mohlo byť na bratislavskom letisku.

Lengvarský ešte pripomenul, že čoskoro by sa malo očkovať bez pozvánky vo všetkých očkovacích centrách.

Zmena za pár dní?

Pre portál Dnes24 sa vyjadril pracovník jedného Mobilného odberového miesta (MOM) v Bratislave, ktoré je od 1. júla zatvorené, v tom zmysle, že má informáciu, že sa za antigénové testy platiť nebude. Teraz je však všetko inak.

„Nevieme, čo bude ďalej, pred tým, keď zavreli MOM-ku, sme mali informácie, že by sa antigénové testy mali robiť len v zdravotníckych zariadeniach. A keďže to už nie sú súkromníci, domnievam sa, že by sa platiť nemalo. Teda dúfam,“ uviedol pre náš portál pracovník jedného z odberových miest, ktorý nechcel byť menovaný.

Zdá sa však, že nič nestojí v ceste tomu, aby sme si za každý test na COVID-19 platili.

