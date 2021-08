Svet šokuje FOTKA plná zúfalstva Afgancov: Limit lietadla 150 osôb, odletelo 640!

V nedeľu celý svet šokovala správa o tom, ako militantné hnutie Taliban obsadilo počas jedného dňa afganské hlavné mesto Kábul a popritom stihlo zvrhnúť vládu.

Internetom sa začali hneď šíriť znepokojivé fotky a videá plné zúfalstva a beznádeje obyvateľov, ktorí netúžia žiť pod novým vedením. Niektorí Afganci nečakali ani chvíľu a začali hromadne utekať zo svojej domoviny.

Zmena režimu vystrašila mnohých ľudí natoľko, že niektorí sa rozhodli pre zúfalé činy. Videá zachytili Afgancov, ktorí bežia po leteckej dráhe a naskakujú na americké vojenské lietadlo, pričom sa držia boku stroja. Tento čin však skončil tragicky, po chvíli sa zrútia z veľkej výšky na zem, pretože nemajú šancu sa udržať na lietadle. Na videá upozornila BBC.

Pomoc prišla aj v podobe lietadla C-17 Globemaster III, to však mohlo do svojich útrob zobrať maximálne 150 pasažierov. Na palube sa však ocitlo naraz približne 640 Afgancov.

„Predpokladá sa, že ide o jeden z najpočetnejších transportov osôb v tomto type lietadla. Limit pre počet pasažierov bol totiž prekročený niekoľkonásobne,“ informuje o tom spravodajský portál CNN Prima NEWS na svojom webe.

Posádka lietadla pritom nemala v úmysle prekročiť toto číslo, no ako uviedol jeden z predstaviteľov ministerstva obrany, zdesení Afganci prešli pootvorenou rampou do lietadla.

„Miesto toho, aby sa posádka lietadla snažila utečencov z lietadla vytlačiť, rozhodla sa, že si ich na palube ponechá. Keď dorazili na miesto určenia, vystúpilo z lietadla približne 640 afganských civilistov,“ dodal predstaviteľ obrany, ktorý si želal ostať v anonymite.

Ministerstvo obrany Spojených štátov amerických potvrdilo záchrannú akciu aj samotnú zachytenú momentku na fotografii.

Inú stratégiu zvolilo Turecko. To sa na príchod utečencov z Afganistanu pripravuje výstavbou múru s ostnatým drôtom. Na hraniciach s Iránom stavajú bariéru, informuje český spravodajský portál www.novinky.cz.

Do hlavného mesta Afganistanu sa snaží dostať i slovenský špeciál. To sa mu však nateraz nedarí, no Česi už majú v Kábule už druhé lietadlo.

„Pokračujeme v leteckom moste do Kábulu. Chceme evakuovať čo najviac Afgancov, ktorí nám pomáhali,“ informoval na sociálnej sieti Twitter minister obrany ČR Lubomír Metnar.

