TAJNÉ stretnutie Čaputovej a Pellegriniho? Upodozrieva ich z toho podpredseda parlamentu

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Henrich Mišovič

Grendel sa o tom rozpísal v statuse na Facebooku.

„Pamätáte si môj nedávny status o zvláštnej zhode náhod, keď v jeden a ten istý deň sa Peter Pellegrini v rádiu zahral na zodpovedného štátnika (vyzval 60+ na očkovanie, dištancoval sa od extrémistov) a prezidentka Zuzana Čaputová zvozila premiéra Eduarda Hegera za manažovanie koaličných vzťahov a pandémie?“ píše Grendel na sociálnej sieti.

Grendel naráža na to, že ich stretnutie vyzerá, akokeby dolaďovali veci v prospech Pellegriniho a v neprospech premiéra Eduarda Hegera. „Možno to nakoniec nebola až taká náhoda,“ dodal Gábor Grendel.

Príklad cenzúry?

„Pár dní pred spomínanými udalosťami prezidentku navštívil v jej úrade Peter Pellegrini. Hoci o tom iniciatívne neinformovali, niektoré médiá sa o tom dozvedeli, chceli o stretnutí informovať, ale po zásahu jeho aktérov dostali stopku. Ukážkový príklad cenzúry,“ pokračuje Grendel, ktorý sa zamýšľa nad „spojením“ prezidentky a lídra Hlasu-SD.

„Čo také strašne tajné spolu riešili Peter Pellegrini so Zuzanou Čaputovou, že sa rozhodli použiť “žolíka” nehodného predstaviteľov slobodného demokratického štátu, nehodného vyznávačov slobody slova, slobody tlače? Ako hovorí klasik: keby dolaďovali svoje najbližšie kroky v prospech opozičného lídra Pellegriniho a v neprospech premiéra Hegera, nevyzeralo by to inak,“ ukončil Grendel svoj príspevok.

Reakcia prezidentky

Pre Denník N sa k tejto téme vyjadril prezidentkin poradca Martin Burgr: "Udivuje ma, že sa poslanec Grendel pustil do takejto konšpirácie. Prezidentka Čaputová sa bežne stretáva s politikmi. Konštatovať z toho nejaké závery o koordinovaných krokoch len preto, že sa niečo stalo v rovnakom čase, je iba prejavom domýšľavosti.“

"Nie je prekvapujúce, ak to prichádza zo strany konšpiračných médií alebo politikov, prekvapuje ma však, keď takéto konštatovania prichádzajú aj od podpredsedu parlamentu,“ podotkol Burgr.

Poradca ešte poznamenal, že v tom čase mala Čaputová rovnako neverejné stretnutia s Eduardom Hegerom ako aj s ministrom financií Igorom Matovičom či ministrom zdravotníctva.

