Také niečo ešte Bratislava nezažila: MEGA Mimoň v tangáčoch v akcii! FOTO To musíte vidieť! Bratislavčania si užili kreatívne plavidlá na ľudský pohon. Najviac pozornosti si uchmatla známa žltá postavička. 24. august 2021

Na Štrkovci v Ružinove a Draždiaku v Petržalke sa prítomným návštevníkom predstavili netradičné plavidlá. Niektoré z nich im vyčarili úsmevy a zdvihli kútiky úst.

Stavitelia totiž vypustili fantáziu a svojpomocne vytvorili dopravné prostriedky rôznych tvarov a veľkosti. A tak sa na vode ocitol napríklad maxi Mimoň v tangáčoch, maketa hasičského auta a iné lode ako z iného sveta. Hľadalo sa to najzábavnejšie a najrýchlejšie z nich.

Redakcia Bratislava24 vyspovedala jedného z členov víťazného tímu, ktorým šťastie na oboch jazerách priniesla postava z animovaného filmu Ja, zloduch.

Zamerané na deti

Výber námetu nebol náhodný. „Snažili sme sa vybrať niečo, čo bude pútavé z vody, zároveň vtipné a ideálne, ak sa to bude páčiť aj deťom. Takže to nakoniec vyhral maxi Mimoň. Tým, že sme chceli stavať z polystyrénu kvôli váhe, tak sa nám aj hodil pravidelný valcový tvar tejto filmovej postavičky,“ vysvetlil nám Vlado Lukšů, člen Paddleboard Draždiak, o.z.

Ikonickú postavičku stvorili za 5 dní a na ďalší deň sa predstavila na vode už aj divákom. Jednoduché to však až také nebolo! „Stihli sme to veľmi tesne, viac drobností sme dolaďovali na poslednú chvíľu, napríklad ruky, čo kamarát vyrezával asi dve hodiny, sme nakoniec ani nepoužili, nestihli uschnúť od farby,“ priznal sa.

Lepili mu zadok

Pred jeho maľovaním však usúdili, že mu predsa niečo chýba. „Niekto zhodnotil, že má príliš malý zadok, tak sme ešte dolepili ďalšie kúsky polystyrénu. Doslova sme mu robil plastickú operáciu zadnice, aby mu pekne vyzneli zarezané tangáče,“ smeje sa.

Našťastie mali dostatok pomocníkov. Pomáhali kamaráti, deti posádky aj tie okoloidúce. „Je to úžasne vidieť, ako sa ľudia pripoja do spoločnému projektu. Každý je šikovný na niečo iné… bez parádneho kolektívu, ktorý máme okolo požičovne paddleboard Draždiak, by sme to nedali. Obzvlášť by som chcel vyzdvihnúť Mariannu, ktorá je naším hlavným dizajnérom a má to správne výtvarné cítenie, bez nej by sme sa do projektu asi ani nepúšťali,“ pochvaľoval si.

Víťazná stratégia

Chceli sme ešte zistiť, v čom tkvie tajomstvo ich úspechu. Majú nejakú špeciálnu techniku, ktorou prídu rýchlejšie do cieľa? „Tú nemáme, ale stratégiu máme takú, že prvú polovicu ideme naplno a potom ešte pridáme,“ vraví Vlado Lukšů.

Dobré výsledky však dosiahli pravdepodobne pre niečo úplne iné. „Je to asi o samotnom plavidle. Použili sme ako plávajúci pontón mega paddleboard. On je je sám o sebe rýchly, keď na ňom pádluje zopár skúsených paddlerov, tak to ide rýchlejšie.“

Tak či onak, súťaže priniesli asi viac radosti divákom ako členom víťazného družstva. Počas jednej z nich bolo počuť hlasné povzbudzovanie, tlieskanie aj detské nadšené výkriky. Podľa slov moderátora sa stretlo na štrkoveckom jazere približne 2-tisíc divákov.

