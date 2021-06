Zdroj: TASR/Ján Krošlák Testovanie už iba za poplatok? MOM-ky od ZAJTRA končia, zostane ich len niekoľko Biznis s antigénovými a PCR testami je na konci! Ako avizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR, od 1. júla z takmer šesťsto Mobilných odberových miest (MOM) zostane otvorených šestina. 29. jún 2021 han Zo Slovenska

29. jún 2021 han Zo Slovenska Testovanie už iba za poplatok? MOM-ky od ZAJTRA končia, zostane ich len niekoľko Biznis s antigénovými a PCR testami je na konci! Ako avizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR, od 1. júla z takmer šesťsto Mobilných odberových miest (MOM) zostane otvorených šestina.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Potrebovali ste test? Jednoducho ste sa objednali alebo prišli na dané miesto a bolo vybavené. Od prvého dňa v júli to bude inak.

„Od 1. júla by na Slovensku malo fungovať asi 100 mobilných odberových miest (MOM),“ povedal vo štvrtok štátny tajomník rezortu zdravotníctva Kamil Száz. Väčšine z nich sa končia zmluvy s rezortom zdravotníctva 30. júna. Z toho vyplýva, že zmluvy končia súkromníkom, ktorí takéto odberové miesta prevádzkovali.

Bude mapa?

Ministerstvo už v minulosti avizovalo, že na týchto miestach by sa mali vykonávať aj PCR, aj antigénové testy. Prisľúbilo vytvoriť mapu. Tá však zatiaľ nie je. Vyzerá to tak, že po novom by mali MOM-ky fungovať výhradne v nemocniciach, poliklinikách alebo iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

„Testovanie by podľa mňa malo byť naďalej povinné vo veľkých firmách, kde je pásová výroba, pri veľkých športových či kultúrnych podujatiach,“ vyjadrila sa epidemiologička Henrieta Hudečková pre portál čas.sk a dodala, že by štát nemal zabudnúť na antigénové testovania vo firmách, spoločenských a športových podujatiach.

Áno, je koniec

Oslovili sme pracovníkov jedného z odberných miest v hlavnom meste, ktorí niekoľko mesiacov boli v prvej línii a testovali formou antigénov. „Je to tak, všetky MOM-ky majú zmluvy do 30. júna, čo znamená, že dneškom končíme. Neviem, čo bude ďalej, ale informácie, akými disponujeme sú, že od zajtra by to mali robiť len zdravotnícke zariadenia,“ prezradil nám pracovník MOM, ktorý nechcel byť menovaný.

Za testovanie, aj formou antigénových testov, sa údajne bude platiť. „To neviem, ale verím, že nie, pretože ľudia budú potrebovať testy, hlavne pri cestovaní. Ide aj o to, že odteraz bude testovanie len v rukách štátu, takže by to nemuselo byť spoplatnené,“ poznamenal zamestnanec jednej z MOM-iek.

Dnes by mal Ústrední krízový štáb, na čele s ministrami vydať rozhodnutie aj k tejto téme.

Tému sledujeme a budeme správu aktualizovať.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk