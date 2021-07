Zdroj: instagram.com/balony.sk/zoskok.sk/hurricanefactory_tatralandia TOP 12 adrenalínových atrakcií v Poprade a okolí: Na niektoré vám stačí len pár eur Leto sa zatiaľ darí aj v krásnom kúte pod Tatrami. Čo tak si ho ešte spestriť? Pozrite náš výber. 17. júl 2021 Pavol Hrabovský Magazín Cestovanie

Zdroj: instagram.com/balony.sk/zoskok.sk/hurricanefactory_tatralandia

Máme veľké šťastie. Kým iní musia za adrenalínovými zážitkami cestovať, my ich máme rovno pod nosom.

1. Vyhliadkový let balónom

Poprad

Zážitok, pri ktorom máte celý kraj ako na dlani! Na let balónom sa len tak nezabúda. Teplovzdušný balón vás vyzdvihne do výšky 300 až 500 metrov.

Takto prejdete 10 –15 kilometrov vzdušnou čiarou. Na konci letu sa môžete tešiť na šampanské a váš slávnostný krst, respektíve povýšenie do stavu balonárskeho! Ideálny zážitok pre milovníkov adrenalínu, no rovnako aj dobrý tip na prekvapivý darček.

Cena za let:

150 €/ osoba

2. Kiting na tráve

Poprad

Pre milovníkov nezvyčajných zážitkov je veľkým lákadlom kiting. Ten je jedným z najmladších adrenalínových športov a veľmi obľúbeným je predovšetkým na vode. Priamo v Poprade si môžete vyskúšať kiting na tráve, tzv. landkiting. Jeho princíp je však vždy rovnaký.

Dopredu vás bude ťahať drak poháňaný vetrom!

Na výber budete mať hneď niekoľko prostriedkov. Vybrať si môžete lyže na trávu, mountainboard, či terénnu trojkolku! Landkiting prebieha pod dozorom inštruktora, ktorý vás uvedie do tajov tohto športu.

Cena za kurz:

69 €/osoba

3. Tandemový zoskok padákom

Spišská Nová Ves

Azda najpopulárnejšia adrenalínová atrakcia, ktorú pozná skoro každý. Tandemový zoskok padákom je zážitok, ktorý je stále vo veľkom vyhľadávaný všetkými milovníkmi adrenalínu. V neďalekej Spišskej Novej Vsi si ho môžete vychutnať pod dohľadom skúsených inštruktorov.

Vybrať si môžete z dvoch typov zoskokov. Jeden z výšky 1200 metrov a druhý z výšky 3000 metrov.

Okrem profesionálneho dohľadu, dostanete aj nutné vybavenie, spolu s dôležitými inštrukciami ohľadom zoskoku. Pri oboch zoskokoch si budete môcť vyskúšať ovládanie padáka. Samozrejme, nutnosťou je komunikácia s tandempilotom.

Cena:

1200 metrov 149 €/ osoba 3000 metrov 169 €/ osoba

4. Vyhliadkový let lietadlom

Poprad

Pre milovníkov výhľadov, panorám a lietania je v Poprade ďalšia atrakcia. Tentokrát naskočíte do kabíny lietadla, ktoré vás vynesie nad Vysoké Tatry, či malebnú krajinu Liptova. Preletíte sa v malom motorovom štvormiestnom lietadle Cessa. Let začína po krátkej predletovej príprave a prebieha pod dohľadom skúsených pilotov.

Pre tých, ktorí sa ešte nevedia rozhodnúť, či nabrať odvahu je tu dobrá správa. Lieta sa celoročne, a to každý víkend. So sebou si môžete zobrať aj 1 – 2 spolucestujúcich, ktorí sa s vami vydajú na lov jedného z nezabudnuteľných zážitkov.

Cena :

30 minút 192 € 45 minút 248 € 60 minút 289 €

5. Motokáry Tatry

Svit

Vzrušujúca jazda pre vášnivých pretekárov je dostupná vo Svite. Čaká na vás kľukatá dráha s dĺžkou 230 metrov a šírkou od 3,5 – 5,5 metra. Počas jazdy je nutné používať hygienickú kuklu, ktorú si môžete prenajať alebo zakúpiť priamo na mieste.

K dispozícií budete mať motokáry s motormi Honda GX 200, s výkonom 6,5 HP a Honda GX 270, s výkonom 9 HP. Tešiť sa môžete aj na posedenie pri bare s kapacitou 37 miest na sedenie. Zážitok vhodný pre jednotlivca, partie, rodiny, či firmy.

Cena:

1 Kára 6.5 HP 9 HP 8 min 5,50 € 7,50 € 16 min 10,00 € 13,80 € 30 min 19,00 € 26,20 € 60 min 36,40 € 48,60 €

6. Laser Aréna Tatry

Svit

Trúfate si zavrieť sa s partiou kamarátov do arény, kde prežije len ten najrýchlejší? Doslovné zhmotnenie počítačových hier môžete zažiť neďaleko Popradu, presnejšie v meste Svit.

Vybavený laserovou puškou, budete uzatvorený do arény, kde bude výhodou rýchlosť, šikovnosť a hlavne presná muška. Čakajú vás 2 typy hier: Deadmatch a CSKO.

Obľúbená laser game je pojmom, ktorý na Slovensku dobre poznáme a jedná sa o zábavnú hru, pri ktorej neobdržíte žiadne modriny ani fľaky od farby, ako napríklad pri paintballe.

Cena:

Deadmatch (15 min) Študent/ Dieťa 4,00 € Dospelý 5,00 € CSKO Študent/ Dieťa 5,00 € Dospelý 6,00 €

7. Paniqroom – úniková hra

Poprad

Predstavte si, že sa zobudíte v opustenej budove, z ktorej neviete nájsť cestu von. Adrenalín stúpa a dosahuje strop, keď počujete oznámenie o plánovanej demolácií za 60 sekúnd. Dokážete sa dostať von? Podobný scenár si môžete vyskúšať priamo v Poprade. Čakajú vás tri typy hry: Tajomná Katakomba, Hannibalov Dotyk a Lavína.

Na hru potrebujete tím, ktorý bude zložený z 2–5 hráčov. Cieľom hry je úspešne zvládnuť dané úlohy, no predovšetkým – dostať sa von!

Preverte schopnosť komunikácie a spolupráce vás a vašich priateľov. Ak sa vám to nepodarí, zostanete uväznení.

Cena

2 hráči 34,99€ 3–4 hráčov 49,99€ Každý ďalší hráč +11,99€

8. Lietanie v Hurricane Factory

Tatralandia, Liptovský Mikuláš

Pre tých, ktorí sa nedokážu odhodlať na tandemový zoskok je tu príjemná alternatíva, ktorú nájdeme v Tatralandii. V Hurricane Factory vás dostanú do veterného tunela, ktorý simuluje pád z výšky 4 kilometrov! Pred vstupom prechádza každý adrenalínový nadšenec krátkym zaškolením od kvalifikovaného inštruktora. Vybavíte sa helmou, kombinézou a okuliarmi. V letovej komore je vzduch nastavený na mieru rýchlosti od 200– 270 km/h, vďaka čomu budete celý čas vo vzduchu. Zakúpiť si môžete rôzne dĺžky letu, ktoré simulujú viaceré skoky padákom.

Cena

Hurricane kids S 33,00 € Hurricane kids L 47,00 € Hurricane 59,00 € Hurricane L 79,00 € Hurricane Duo 79,00 €

9. Pozorovanie medveďov v Tatrách

Podbanské, Vysoké Tatry

Pri slove medveď má každý turista určitý rešpekt. Najväčšia šelma Vysokých Tatier má v našich horách určitú reputáciu a nikto by sa s medveďom nechcel stretnúť zoči-voči vo voľnej prírode. Na druhej strane, pozorovanie tejto šelmy so skúseným sprievodcom je niečo, čo v nás môže ostať na celý život. Zážitok začína skoro ráno v obci Podbanské. Následne sa skupinka vydá po turistickej trase, ktorá ich zavedie na potencionálne miesto výskytu medveďa hnedého.

Počas cesty vás sprievodca oboznámi s medvedím teritóriom, ukáže vám jeho stopy a zaujímavosti o miestnej faune a flóre.

Bonusom býva aj častý stret s jeleňmi, kamzíkmi a líškami. Zážitok trvá cca 7 hodín a v jednej skupine nájdeme maximálne 20 osôb. Pozorovanie medveďa prebieha od júna do októbra.

Cena:

135 €/osoba

10. Tatrabob

Tatranská Lomnica

Bobová dráha, ktorá je ideálnym adrenalínovým zážitkom pre malých aj veľkých. Nájdete ju v Tatranskej Lomnici, neďaleko autobusovej stanice na Slnečnej lúke. Jazda začína v dolnej stanici, kde vás obsluha zaistí bezpečnostnými pásmi. Neskôr vás automatický systém vyvezie na vrcholovú stanicu. Odtiaľto začína cesta smerom nadol, kedy si rýchlosť aj štýl jazdy určujete sami. Trať je dlhá pol kilometra s prevýšením 50 metrov. Nájdeme tu 12 zákrut! Tatrabob je v prevádzke celoročne.

Cena:

Dieťa 3 –15 rokov 4,00 € Dospelý 5,00 €

11. Akrobatický let lietadlom

Spišská Nová Ves

Lietanie nie je pre každého, a to platí doslova pri akrobatickom lete. Zažijete rôzne manévre, premety, ale ajlet dole hlavou. Chýbať nebude ani preťaženie od +6G do –4G. Rýchlosť sa bude pohybovať do 0– 300 km/h. Okrem jemného krútenia hlavy, však zažijete jedinečný let, na ktorý si trúfnu len tí najodvážnejší a najbláznivejší adrenalínoví nadšenci. Nemusíte sa však ničoho obávať. Let je pod dohľadom skúsených pilotov, ktorí sú rovnako skúsení vo vzdušnej akrobacii.

Cena:

15 min 189,00 € 20 min 239,00 € 30 min 329,00 € 45 min 479,00 €

12. Jazda na obrnenom transportéri

Fričovce

Vojenská technika vedela vždy byť veľkým lákadlom. Azda každý by rád skúsil viesť tank, či obrnené vozidlo. Práve takáto možnosť sa vám ponúka v obci Fričovce, kde budete mať pod palcom 12 tonové obrnené vozidlo. Preveziete sa v transportéri BVP a spoznáte aj vnútorné vybavenie tejto ťažkej bojovej techniky. Jazdiť budete v teréne rýchlosťou až 50 km/h. Trasa sa vyznačuje náročným terénom, ktorý preverí vás aj samotné vozidlo. Rovnako budete môcť skúsiť obrnený kolos riadiť! To všetko pod dohľadom skúseného inštruktora.

Cena:

Pre 2 osoby (spolujazdci) 3 km okruh 38,99 € Pre max. 16 osôb (spolujazdci) 3 km okruh 79,99 € Pre max. 16 osôb + riadenie vozidla 4 km okruh 134,99 €

