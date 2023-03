Zdroj: Instagram.com/bcomplex_matia , Facebook.com/B-Complex Transrodová DJ-ka má nové prsia a PREKVAPUJE: Bola by pre mňa ČESŤ pomáhať na Ukrajine Slovenská transrodová DJ-ka B-complex sa pochválila novým poprsím. Nedávno prekvapila vyjadrením, že keby jej účasť na Ukrajine mala zmysel, veľmi rada by išla pomáhať. 25. marec 2023 Rôzne

25. marec 2023 Rôzne Transrodová DJ-ka má nové prsia a PREKVAPUJE: Bola by pre mňa ČESŤ pomáhať na Ukrajine Slovenská transrodová DJ-ka B-complex sa pochválila novým poprsím. Nedávno prekvapila vyjadrením, že keby jej účasť na Ukrajine mala zmysel, veľmi rada by išla pomáhať.

Slovenská transgender drum and bassová DJ-ka, ktorú poznáme pod menom B-complex, sa konečne môže cítiť ako pravá žena. Na sociálnej sieti sa pochválila, že si nechala spraviť prsia.

Cítila sa ako v hoteli

„Všetko prebehlo dobre, doktor Švehlík a jeho tím boli super milí a odviedli dobrú prácu. Cítila som sa ako v hoteli, nie v nemocnici,“ napísala B-complex.

„Už som vo svojom hoteli. Ďakujem všetkým za podporu…Napriek tomu, že si každý mesiac platím zdravotné poistenie, všetko som si musela platiť sama,“ dodáva a pridáva štipľavý odkaz: „F_ck Slovakia za postoj k trans ľuďom.“

Išla by pomáhať na Ukrajinu?

B-complex nedávno šokovala fanúšikov. V jednom zo svojich videí zverejnila reakciu na uštipačný komentár „Takých Slovákov treba poslať na Ukrajinu.“

„Asi si to myslel ako urážku, ale mne by to bola iba česť. Ak by mala moja účasť na Ukrajine zmysel, veľmi rada by som Ukrajincom pomohla, pretože potrebujú každú pomoc, pretože bránia aj nás,“ povedala vo videu.

Známa DJ-ka pridala aj odkaz pre všetkých sympatizantov s ruským režimom: „Zažili sme to, aké to je, keď nás Rusi okupovali v šesťdesiatom ôsmom a každý Slovák, ktorý proste podporuje Rusov dnes, je vlastizradca a takí ľudia by mali okamžite ísť do Ruska a tam niekde na Sibíri žiť a užívať si všetky benefity ruskej civilizácie.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk