26. september 2023 Politika TRAPAS v predvolebnej diskusii?! Politickí lídri ukázali svoje znalosti CUDZÍCH jazykov Jedna z hlavných televíznych diskusií politických lídrov sa zmenila na poriadnu šou. Ako ovládajú cudzie jazyky? Presvedčte sa sami!

Kto by už len nepoznal hlášku „Can I go one time, hm. Next time?“ ktorú v októbri 2020 vypustil z úst v priamom prenose v Bruseli vtedajší premiér Igor Matovič? Veta, ktorá doslova zľudovela, však má vážneho konkurenta. Teda, v skutočnosti hneď niekoľkých.

Päť dní pred parlamentnými voľbami sa v relácii Voľby 2023, ktorú pripravuje TV Markíza, predstavili Milan Uhrík, Richard Sulík, Andrej Danko, Boris Kollár, Michal Šimečka, Igor Matovič, Milan Majerský a Erik Tomáš, ktorý prišiel namiesto Petra Pellegriniho. Robert Fico, hoci bol pozvaný, do relácie neprišiel.

Predveďte svoju angličtinu!

Tradičnú predvolebnú diskusiu však ozvláštnil jeden moment. „Keď sa dostanete do vlády, tak nás budete reprezentovať v zahraničí, už je to jedno, na akej pozícii. Bolo by zaujímavé od vás počuť, ako by ste sa predstavili zahraničným partnerom. Môžete si vybrať akýkoľvek cudzí jazyk a stačí jedna, dve vety,“ vyzval moderátor Michal Kovačič jednotlivých zúčastnených predstaviteľov politických strán.

Ako prvý prišiel na rad Igor Matovič. "Slovakia is very beautiful country with lot of great people,“ povedal v skratke líder OĽANO. V preklade to znamená, že Slovensko je veľmi krásna krajina s množstvom skvelých ľudí.

