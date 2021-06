6 Galéria Zdroj: TASR/AP Trielil za víťazstvom, ale po páde je DOTLČENÝ! Bude Sagan pokračovať na Tour? VIDEO + FOTO Záver ako z horou! Slovenský cyklista Peter Sagan mal v 3. etape prestížnej Tour de France našliapnuté na triumf, ale tesne pred cieľom spadol. Ako to s ním vyzerá? 28. jún 2021 han Šport

28. jún 2021 han Šport Trielil za víťazstvom, ale po páde je DOTLČENÝ! Bude Sagan pokračovať na Tour? VIDEO + FOTO Záver ako z horou! Slovenský cyklista Peter Sagan mal v 3. etape prestížnej Tour de France našliapnuté na triumf, ale tesne pred cieľom spadol. Ako to s ním vyzerá?

Tím Bora-Hansgrohe na twitteri informoval, že trojnásobný majster sveta má hematóm a hlbokú odreninu na boku, ale mal by byť pripravený na utorňajšiu etapu.

Austrálčan Caleb Ewan, ktorý bol v kolízii so Saganom, po páde na podujatí skončil.

Mal smolu

Slovák mal šancu zabojovať o umiestnenie na pódiu, zo siedmej priečky sa v napínavom záverečnom špurte predral na priebežnú tretiu pozíciu. Po smoliarskej kolízii s topfavoritom etapy Ewanom, ktorý zavadil o zadné koleso víťazného Tima Merliera a stiahol so sebou aj Sagana, spadli obaja jazdci tesne pred cieľovou páskou na zem a niekoľko metrov sa šúchali po asfalte.

„Očakávali sme nervóznu etapu, ale po rýchlostnej prémii sa stala úplne hektickou. Cítil som sa dobre, v závere som sa dostal do výhodnej situácie a chystal som sa na súboj o víťazstvo. Nanešťastie, zrazil som sa s Calebom Ewanom. Dokázal som vstať, nasadnúť na bicykel a dôjsť do cieľa, no takéto rozuzlenie som si, samozrejme, neželal,“ povedal Sagan na oficiálnej stránke Bora-Hansgrohe.

„Peter bol v záverečných 300 metrov vo výbornej pozícii. Žiaľ, spadol s Ewanom a skončil na zemi, hoci mal bojovať o víťazstvo,“ dodal športový riaditeľ tímu Ján Valach.

Musel skončiť

Horšie dopadol Austrálčan, ktorý si zlomil pravú kľúčnu kosť. „Máme nepríjemnú novinku, Caleb musel odstúpiť z pretekov,“ napísal jeho tím Lotto Soudal na twitteri.

Etapu poznačili viaceré pády, ktorým sa nevyhli ašpiranti na boj o celkové prvenstvo Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a Primož Roglič (Jumbo-Visma) či ďalší špurtér Arnaud Demare (Groupama-FDJ). „Našťastie je všetko v poriadku, neutrpel som žiadnu zlomeninu, mám len odreniny po celom tele. Nebol to pre nás najlepší deň, ale ideme ďalej,“ citovala Rogliča agentúra DPA.

„Dnes už nechcem, aby sa môj syn stal profesionálnym cyklistom. Moja manželka ho nechce ani vidieť na bicykli. Už roky hovoríme o bezpečnosti a stále sme nenašli riešenia. Toto už nie je cyklistika, raz na to niekto doplatí životom,“ zúril športový riaditeľ Demareovho tímu Marc Madiot.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: YouTube.com

6 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: TASR