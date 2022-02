12 Galéria Zdroj: Instagram.com/shaneburcaw Hannah sa vydala za vozičkára a búra mýty: Muži si myslia, že ma nedokáže uspokojiť Od detstva bojuje s vážnou chorobou, ona ho napriek tomu miluje. Keď spečatili svoju lásku manželstvom, našli sa aj takí, ktorí tomuto vzťahu neverili. 19. február 2022 Monika Hanigovská Magazín

Keď sa kdekoľvek objavia manželia Burcawovci, nikdy sa to nezaobíde bez spýtavých pohľadov. Shane sa narodil s telesným postihnutím, pri ktorom dochádza k postupnému ubúdaniu svalstva, a teda schopnosti pohybovať sa.

Napriek tomu, že mu diagnostikovali spinálnu svalovú atrofiu, ktorá ho pripútala v útlom veku na vozík, našiel si krásnu, a najmä láskavú ženu, vďaka ktorej nemôže byť šťastnejším mužom.

Ako pripomína denník New York Post, terajšiu manželku Hannah spoznal po tom, ako ho sama oslovila prostredníctvom internetu. Párik si v septembri 2020 stihol povedať spoločné „áno“ a krátko po svadbe sa vyjadril, že plánuje potomstvo.

Vo vzťahu je veľmi spokojná

Manželia sú aktívni na sociálnych sieťach, a nedávno sa vyjadrili otvorene v televíznom programe StyleLikeU o svojom sexuálnom živote. Spoločne tak vyvrátili mýty o tom, že znevýhodnený jednotlivec alebo jeho partner prichádza o niečo krásne z milostného života.

„Ľudia často predpokladajú, že som jeho sestra alebo mama,“ pustí sa zostra do debaty Hannah, ktorá okrem toho prezradila, že jej cez sociálne siete vypisujú cudzí muži. „Dostávame veľa komentárov od mužov, ktorí si myslia, že nie je fér, že som so Shaneom, a že by som mala byť s niektorým z nich. Podľa nich nemôžem byť v takomto vzťahu spokojná,“ opisuje správy, ktoré dostáva prostredníctvom spoločného partnerského instagramového účtu s názvom shaneburcaw.

Nie je to ako vo filmoch

Jej muž nemlčí a otvorene rozpráva o tom, čo si pri jeho chorobe ľudia často domýšľajú. Vravia, že sa nemôžu spolu intímne zblížiť. To však nie je pravdou. „Mnoho ľudí si predstavuje sex ako misionársku polohu… Nevedia o nás nič. V posteli to nevyzerá ako vo filmoch, ale ja to úplne zvládam.“

Shane otvorene priznáva, že iniciátorom milovania je často on sám. „V mnohých prípadoch to ľuďmi otrasie, ale verte mi, keď hovorím, že zažívame aj romantiku.“

Skratky pre sex

Keď sú spolu v posteli, požiada svoju ženu, aby ho presunula do určitej pozície tak, aby sa jej mohol dotýkať. Majú aj tajný jazyk pre tento druh žiadostí. „Môj muž vtedy nehovorí: Môžeš mi pohnúť nohami? Máme skratky pre všetky tieto veci.“

Jej manžel otvorene priznal, že vďaka nej prvýkrát zažil niečo neopísateľne krásne: „Prvýkrát v živote cítim, že nie som záťažou, pretože Hannah je tu úplne pre mňa, a necíti sa mnou zaťažená.“

Jeho žena mu tiež venovala láskavé slová. „Vieme, čo má každý z nás rád. Najlepšie na našom vzťahu je to, že sa obaja cítime komfortne,“ dodá na záver.

Sú inšpiráciou

Okrem neprajníkov sa ozývajú aj tí, ktorí im držia nielen palce. „Tento pár je inšpiratívny… Nie kvôli Shaneovmu postihnutiu, ale spôsobu, akým sa navzájom milujú, rešpektujú a komunikujú. Jednoducho ich milujem,“ okomentovala jedna z diváčok ich úprimnú spoveď aj o tom, čo sa deje u nich doma za zatvorenými dverami. Informuje o tom news.com.au na svojom webe.

A pridala sa aj ďalšia. „Už roky sledujem Shana a Hannah. Môj manžel je tiež na invalidnom vozíku a je také pekné vidieť, ako iné partnerské páry majú hlbokú zmysluplnú lásku.“

