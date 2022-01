Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Čo znameniam nadelil prvý novoročný týždeň? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 3. do 9. januára? 2. január 2022 Barbara Dallosová Magazín

2. január 2022 Barbara Dallosová Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Čo znameniam nadelil prvý novoročný týždeň? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 3. do 9. januára?

Baran

Máte pred sebou veľmi úspešný začiatok vo vašom pracovnom novom týždni v tomto novom roku. Lepší vstup doň ste si ani nemohli priať. Hviezdy prajú najmä tým, čo sa snažia robiť kariéru. Aj vo vašom osobnom živote ste maximálne spokojní. Strávili ste pekné, aj keď trochu hektické sviatky, a teraz trochu oddychujete a relaxujete. Doma nič neriešte. Využite na oddych hlavne nadchádzajúci víkend.

Býk

Vstup do tohto nového pracovného roka máte mimoriadne úspešný. Môžete vašim nadriadeným prezentovať a požiadať ich o možnosť uviesť do praxe všetky nové nápady a projekty. Taktiež aj finančne sa nebudete mať dôvod sťažovať. V osobnom živote, v partnerskom, tiež aj v rodinnom spolužití, máte v priebehu týchto dní pohodu a pokoj. Víkend by ste mali využiť na spoločné akcie s vašimi najbližšími.

Blíženci

Váš prvý pracovný týždeň nového roka bude pokojný a príjemný. Celkom sa z toho tešíte. Môžete si nastaviť tempo, aké vám vyhovuje. To vám dáva viac času a priestoru venovať sa viac súkromným záležitostiam a rodine. V oblasti lásky vám počas týchto dní hviezdy veľmi prajú. Vy, čo ste nezadaní, očakávajte nové známosti, ktoré majú možnosť prerásť do seriózneho vzťahu. Vám, zadaným, prichádza do partnerstiev nová iskra.

Horoskop pokračuje na ďalšej strane.

Zdroj: Dnes24.sk