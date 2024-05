20. máj 2024 ELA Magazín Lifestyle TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ktoré znamenie DOBEHNE minulosť? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 20. do 26. mája?

Baran

Mali by ste sa vážne pripraviť na pracovne náročný týždeň hlavne po psychickej stránke. Buďte veľmi opatrný na vaše reakcie či už smerom k vašim spolupracovníkom, alebo nadriadeným, pretože by ste si to z dlhodobého hľadiska u nich nesmierne pošramotili. V osobnom živote snáď okrem piatku, kedy budete musieť riešiť doma menšie roztržky, máte pred sebou pokojné dni. Využite ich na odpočinok a relax.

Býk

Je pred vami pokojný a príjemný pracovný týždeň, počas ktorého zvládnete všetky povinnosti veľmi dobre, ale vám sa to tak nebude javiť. Ste na seba zbytočne prísny a náročný. V súkromí by ste mali v priebehu stredy venovať všetku pozornosť vašim partnerom, nebeská obloha vám praje v láske. Zostávajúce dni sa budú tak isto niesť v pokojnom a príjemnom duchu.

Blíženci

Počas týchto dní sa vám pracovne bude dariť všetko, čo ste si naplánovali. Budete v plnom nasadení a to bude dôvod, prečo si nebudete mať čas uvedomovať, že vaše výsledky sú najlepšie zo všetkých vašich spolupracovníkov. V súkromí vám v priebehu stredy a štvrtka vesmír praje v oblasti lásky a citov, preto hlavne vy nezadaný, ak chcete váš status zmeniť, nezostávajte doma.

