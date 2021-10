Zdroj: unsplash.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Komu prinesú hviezdy iskru v láske a komu bohaté zisky? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 11. - 17. októbra? 10. október 2021 red . Magazín

10. október 2021 red . Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Komu prinesú hviezdy iskru v láske a komu bohaté zisky? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 11. - 17. októbra?

Baran

Na vašom pracovisku budete v tieto dni nepokojný, a to vás môže nútiť robiť veci unáhlene až strešteno. Snažte sa preto upokojiť, lebo ak budete takto pokračovať, tak sa budú okolo vás vyskytovať ďalšie a ďalšie problémy, ktoré vám na pokoji nepridajú. V osobnom živote budete od pondelka do štvrtku priťahovať opačné pohlavie vašou charizmou a sexappealom, ktoré vám okrem príjemných flirtov môžu pomôcť získať aj novú lásku.

Býk

Celý tento pracovný týždeň budete mať ozaj zlú náladu, ktorú budete okolo seba šíriť. Ale, našťastie pre vás, tento váš stav nebude mať žiadny negatívny dopad na vaše doslova až skvelé finančné aktivity, ktoré vám prinesú zisky. V partnerskom spolužití si v stredu dávajte pozor na všetky vaše reakcie smerom k vašim polovičkám, pretože by skončili hádkou. Naopak, v piatok a cez víkend medzi vami zahorí silná príťažlivosť. Je len na vás, ako si ňou spoločne budete chcieť okoreniť váš vzťah.

Blíženci

Od pondelka do štvrtku máte na pracovisku pohodičku a veget, čo sa vám a vašim kolegom páči a aj si to náležite užívate. V piatok vám nebeská obloha ako čerešničku na torte daruje úspech, a to všetko vás napĺňa spokojnosťou, pretože aj vaši nadriadení vám otvorene prejavujú spokojnosť s vašimi výkonmi a výsledkami. V súkromí počas utorka zažijete s partnermi milý, romantický a príjemný deň. Rovnako tak prežijete spoločne aj celý víkend.

Rak

Máte pred sebou mimoriadne úspešný pracovný týždeň, počas ktorého sa vám bude dariť na sto percent splniť všetky vaše povinnosti, čo sa pozitívne odzrkadlí na vašom finančnom ohodnotení. Rovnako tak sa bude dariť aj vám, čo podnikáte. V osobnom živote si dávajte pozor v stredu na ostré hádky medzi vami a vašimi partnermi, ale v piatok budete mať na vašej strane všetky hviezdy, ktoré vám pomôžu medzi vami a vašimi polovičkami dať všetko do úplného poriadku.

Zdroj: Dnes24.sk