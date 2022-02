57 Galéria Zdroj: Facebook.com/Ján Husár V Kyjeve je aj vojnový fotograf z Nitry Ján Husár: Z týchto záberov mrazí, VIDEO V piatok v skorých ranných hodinách otriasli Kyjevom silné výbuchy. Zdevastované sídlisko, ktoré obývali civilisti, navštívil aj vojnový fotograf z Nitry. 26. február 2022 Zo zahraničia

Navštívil krajiny zmietané vojnovými konfliktmi ako sú Irak, Afganistan, Somálsko či Sýria. Teraz jeho kroky viedli na Ukrajinu. Hovoríme o Jánovi Husárovi z Nitry, ktorý na vlastné oči sleduje, ako vojna ničí ďalšiu krajinu a s ňou aj životy mnohých ľudí.

S Jánom sme sa spojili v piatok 25. februára práve, keď sa chystal navštíviť sídlisko v Kyjeve, ktoré v noci zasiahli ruské rakety.

Zobudil ich silný výbuch

„Som práve v Kyjeve. Okolo 4.30 zasiahla ruská raketa vysoko zaľudnenú obytnú oblasť. Dopadla hneď vedľa 10– až 11– poschodovej budovy. Obyvateľov prebudil obrovský výbuch, ktorý zničil niekoľko balkónov a vnútorných priestorov. Viacerí ľudia utrpeli zranenia, nevedno akého rozsahu. Mnoho ľudí ešte spalo, keď sa to stalo a uviazli pod troskami,“ opísal pre nitra.dnes24.sk dianie na Ukrajine Ján Husár.

Útoky ruskými raketami na Kyjev potvrdil aj poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko. „Práve pokračujú útoky raketami s plochou dráhou doletu alebo balistickými raketami. Počul som dva silné výbuchy,“ napísal Heraščenko na sociálnej sieti Telegram.

Kráter vedľa ihriska

Zábery z miesta sprostredkoval Ján Husár aj priamo cez sociálnu sieť. Obrovský kráter, ktorý vytvorila ruská strela pred panelákom, kde ešte v noci spali bežní ľudia – civilisti, prirovnal Ján k veľkému bazénu.

„Je to podobný kráter, aký som videl po vzdušnom útoku F-16. Hneď vedľa je detské ihrisko a vľavo od neho, bum, ruský bazén. Predstavte si, že by sa to stalo cez deň. Je mi z toho do plaču, naozaj,“ hovorí Ján vo videu.

Neďaleko miesta dopadu ruskej rakety sa nachádza aj materská škola. Na mieste je aj veľa dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú s odpratávaním trosiek.

