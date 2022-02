Zdroj: TASR/Jakub Kotian Blaha varuje pred CENZÚROU: Temná éra! Naď bude mazať, až sa mu bude z plešky pariť Aktuálna situácia na Ukrajine nedáva spávať zrejme nikomu. Do diskusie sa zapojil aj poslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha. 25. február 2022 han Politika

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Spomínaný člen opozičnej strany sa netají tým, že sympatizuje s ruským režimom. Aj jeho vystúpenia počas protestov sa niesli v takom duchu. Pozrieť si to môžete TU.

Spoluobčanov premiér Eduard Heger vyzval, aby zvýšili obozretnosť voči dezinformáciám, očakáva, že hybridná vojna v kyberpriestore sa ešte zintenzívni.

Blaha na Facebooku pred niekoľkými dňami tvrdil, že Rusko nenapadne Ukrajinu, lenže to sa stalo realitou. Smerák však zrejme zostal tak prekvapený tým, čo sa vo štvrtok ráno na Ukrajine stalo, že ďalší príspevok pridal až popoludní.

Proruský status

Poslanec NR SR si v dnešnom statuse zobral do parády cenzúru, ktorá má podľa jeho slov nastať.

„Vláda dnes ide v parlamente pretlačiť zákon o blokovaní. Naďov úrad bude môcť zmazať akýkoľvek váš status, zrušiť alternatívne médiá, zničiť akýkoľvek iný názor. Vitajte vo fašizme!“ napísal Blaha na úvod.

„Môžeš povedať len jedno – Putin je Hitler, Rusko je zlo, Kremeľ je šialený a my zbožne milujeme americké tanky. Všetko ostatné bude "dezinformácia“," píše Blaha.

Ako pokračuje: „A Naď bude mazať, až sa mu bude z plešky pariť. Americké vojská sem budú prúdiť ako v 1944 a ty nebudeš môcť povedať, že si vlastenec a nechceš tu okupantov – lebo ťa zablokujú!“

Temná éra?

Poslanec Smeru poukazuje nielen na ministra obrany Naďa, ale aj na bežných Slovákov, ktorí sympatizujú s Ukrajincami. „Vycapiť si modro-žltú vlajočku, zapáliť sviečku a zakázať Blahu a Hlavné správy – náš príspevok do boja za slobodu! To tu ešte fakt niekto nechápe, že toto nie je o Ukrajine? Oni vedú vojnu proti vlastnému národu. Proti Slovákom,“ uvádza Blaha na sociálnej sieti.

„Nikomu nie je ľahostajný osud bežných Ukrajincov. Ale nenechajme sa oklamať – to, že tu Naď zavedie fašizmus, nijako Ukrajincom nepomôže. Začína temná éra. Už nebudeš môcť kritizovať USA. Bude zakázané vážiť si ruský národ. Naď vás zablokuje. Ako hovorí Matovič – budete držať hubu a krok,“ zakončil svoj status.

Kritika opozície

Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR kritizujú časť návrhu zákona, ktorý reaguje na situáciu na Ukrajine. Prekáža im, že obsahuje úpravu zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá má zamedziť šíreniu škodlivého obsahu na internete prostredníctvom nového inštitútu „blokovania“.

Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico to označil za zásah do základného práva na slobodu prejavu a za zavedenie cenzúry. Návrh kritizujú aj poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD.

Fico skonštatoval, že poslanci sa zhodnú na tom, že nie je možné akceptovať vojenskú agresiu Ruska a že treba pomôcť Ukrajine a utekajúcim ľuďom. Ustanovenie o „blokovaní“ označil za zavedenie cenzúry.

Považuje to za politikárčenie. Jeho kolega podpredseda NR SR Juraj Blanár tvrdí, že koalícia chce v návrhu pretlačiť niečo, čo nesúhlasí s tým, prečo sa NR SR zišla, a teda so snahou vyslať signál Ukrajine. Nerozumie úmyslu, považuje to za nedôstojné.

Poslanec Boris Susko (Smer-SD) chce, aby táto časť návrhu zákona šla riadnym legislatívnym procesom. O celom návrhu totiž poslanci rokujú v zrýchlenom režime. Aj poslanec Erik Tomáš pôsobiaci v Hlase-SD povedal, že ustanovenie je vágne ľahko zneužiteľné na akúkoľvek cenzúru.

FOTO: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk/TASR