Ukončí Al nadvládu ľudí? Stephen Hawking po smrti zanechal DESIVÚ predpoveď

Stephen William Hawking počas svojho života varoval ľudí pred umelou inteligenciou. Jeden z najlepších teoretických fyzikov od čias Einsteina veril, že AI môže ukončiť nadvládu ľudstva. Anglický fyzik, kozmológ a matematik sa tak vyjadril v čase, keď bola umelá inteligencia v plienkach.

Ako pripomína Ladbible, vedec bol so svojou predpoveďou ďaleko pred nami: V roku 2012 pre BBC povedal, že „vývoj úplnej umelej inteligencie by mohol znamenať koniec ľudskej rasy“.

Hawkingove slová sú viac ako mrazivé: „Sama by sa rozbehla (Al – poz. red.) a prepracovávala by sa väčšou rýchlosťou. Ľudia sú obmedzení pomalou biologickou evolúciou, nemohli by konkurovať a boli by prekonaní.“