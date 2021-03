Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Koho čakajú finančné straty či depresie? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 29. marca - 4. apríla? 29. marec 2021 Magazín

Baran

Počas tohto týždňa si bez problémov plníte všetky vaše pracovné povinnosti aj za plnej podpory zo strany vašich nadriadených a predsa nie ste spokojní. Máte depresívnu náladu. Že by sa na vás prejavovala jarná únava? Aspoň že v súkromí dokážete byť milí a pozitívni. Je to aj preto, lebo celá vaša rodina na čele s vašimi partnermi sa vám snaží vytvoriť v ich strede pohodu a harmóniu, kde budete môcť načerpať novú energiu a elán.

Býk

Aj keď sa podľa vás vo vašom zamestnaní nedarí vaše úlohy plniť v takom tempe, aké by ste si predstavovali, nič vám to neuberie na celkovej pohode v akej ste, pretože konečné výsledky ukazujú, že ste ich dosiahli v najvyššej kvalite za čo budete aj náležite ocenení. V citovej oblasti budete v prvej polovice týždňa dosť precitlivení na všetko zo strany vašich partnerov, ale ste šťastní. Druhá polovica vás zastihne takých nijakých, nemastných, neslaných. Premýšľate, či vás vaša polovička úprimne miluje.

Blíženci

Počas týchto dní vám na pracovisku vychádza všetko tak, ako ste si to naplánovali a predsa nie ste spokojní. Cítite, že by ste dokázali zvládnuť viac práce, ktorá by mohla byť trochu akčnejšia. A ani v oblasti citov a lásky sa v priebehu týchto dní nebudete mať na čo sťažovať. Všetko je v poriadku, ale nebolo by od veci, ak by ste do vášho partnerstva pridali trochu o niečo viac korenia. Vaše polovičky by to vedeli náležite oceniť.

Rak

Okrem utorka, kedy sa vám v zamestnaní nebude v ničom dariť, máte pred sebou úspešný týždeň. Máte príležitosť vašim spolupracovníkom, ale aj vašim nadriadeným dokázať, čo sa vo vás skrýva, a že ste človek, na ktorého sa dá spoľahnúť vo všetkom. V rodinnom a aj partnerskom spolužití máte pred sebou tak isto iba príjemné dni, ale mali by ste sa zaujímať o to, či to tak vnímajú aj vaše polovičky. Bude od vás preto pekné, ak ich počas víkendu prekvapíte nejakou milou maličkosťou.

Lev

V priebehu tohto týždňa zistíte, že na vašom pracovisku máte okolo seba veľa neprajníkov, ale napriek ich snahám vám škodiť a ubližovať, váš postup na kariérnom rebríčku sa im nepodarí ohroziť. Zvlášť vy, čo pracujete v zahraničí alebo pre nejakú firmu, očakávajte úspechy. V osobnom živote máte pred sebou rovnako pekné dni, plné zábavy a radosti v kruhu vašej rodiny a priateľov. Štvrtok by ste si mali vyhradiť celý pre vašich partnerov, pretože vám vesmír praje hlavne v láske a citoch.

Panna

V zamestnaní sa vám v tieto dni darí. Žiadna úloha, ktorou vás vaši nadriadení poveria vás nedokáže zaskočiť a predsa necítite spokojnosť. Máte totiž pocit, že vaše schopnosti nie sú využité dostatočne na to, aby ste všetkým dokázali vaše schopnosti. V osobnom živote máte pred sebou ozaj pokojné dni plné pohody a porozumenia, preto by nezaškodilo, ak by ste si s partnermi spoločne cez víkend váš vzťah trochu okorenili niečím vzrušujúcim.

Váhy

Vaše pracovné povinnosti si plníte bez väčších problémov, ale nesedí vám spôsob ich riešenia, aký vám „naordinovali“ vaši nadriadení. Dôležité je to, že v závere týždňa budú nimi vyhodnotené ako veľmi dobré. V partnerskom spolužití budete od pondelka do stredy trochu zbytočne precitlivení na vaše polovičky, ale spokojní. Počas štvrtku a piatku sa nebudete schopní striasť myšlienok, či vás vaše lásky úprimne milujú.

Škorpión

Na pracovnú vyťaženosť, ani na stres a chaos všade okolo, vás sa tento týždeň nebudete môcť sťažovať, preto sa snažte zachovať pokoj a rozvahu, nedajte sa rozhodiť okolím. Ale všetky tie nepríjemnosti budú stáť za to, lebo vaša snaha a námaha bude veľmi dobre finančne ohodnotená. V osobnom živote sa okrem toho, že vám vaši partneri budú vyčítať, že sa im dostatočne nevenujete nebude diať nič zvláštne. Preto by bolo fajn, ak by ste si víkend rezervovali pre vaše polovičky.

Strelec

Na pracovisku vám nikto nemôže uprieť vašu snahu, ale nič vám to nebude platné, pretože keď sa vám konečne podarí odstrániť nejaký problém, okamžite sa vynoria dva ďalšie a to vás v závere týždňa dostane do úplnej rezignácie a pocitu nešťastia. Ešteže máte pri sebe tak chápavých, trpezlivých a tolerantných partnerov, ktorí stoja pri vás dokážu podržať a podporujú vás vo všetkom. Počas víkendu sa snažte hlavne odpočívať a relaxujte.

Kozorožec

Pripravte sa na to, že v pondelok a v utorok sa na pracovisku budete doslova trápiť so všetkým, ale už od stredy až do piatku sa karta obráti a a všetko vám pôjde ako po masle. Budú vám vychádzať všetky vaše aktivity, budete uzatvárať pre vás dobré a výhodné zmluvy. V osobnom, partnerskom či rodinnom spolužití ste spokojní. Preto si môžete dovoliť rezervovať si víkend pre vaše osobné záľuby alebo koníčky. Alebo sa vyberte niekam von s priateľmi.

Vodnár

Ešte aj počas tohto týždňa budete musieť v zamestnaní čeliť nepriazni niektorých vašich spolupracovníkov. Ste vzdušné znamenie, takže sa, našťastie, viete otriasť a ísť ďalej a to sa vám aj darí. Napredujete. V súkromí prežívate v priebehu týchto dní pohodu a vy čo ste zadaní, očakávajte nejaké veľmi milé prekvapenie zo strany vašich partnerov. Okrem toho k vám budú aj veľmi pozorní. Bude od vás pekné, ak sa im za to aj vy budete nejako revanšovať.

Ryby

Na pracovisku sa v prvej polovici tohto týždňa nebude diať nič mimoriadne, ale už štvrtok a piatok vám prinášajú nepríjemnosti a problémy a aby toho nebolo dosť, tak aj finančné straty. Preto počas týchto dní radšej neinvestujte. V citovej oblasti vášho života, v láske, v rodinnom spolužití budete mať dosť dôvodov na radosť, ale akosi si to nebudete vedieť vychutnať. Snažte sa preto povzniesť nad všetko a hlavne si neťahajte domov pracovné problémy.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

