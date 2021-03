Zdroj: pixabay.com V ktorých supermarketoch je najväčšia ponuka ovocia a zeleniny? Začína jarné obdobie a tým sa zvyšuje dopyt po ovocí a zelenine. Z časopisov na vás číhajú titulky o jarnom detoxe a očiste organizmu. Bez ovocia a zeleniny je to prakticky nemožné. V ktorom reťazci je najväčšia ponuka? Možno je to práve ten váš. Tieto produkty si vyžadujú najviac pozornosti. 25. marec 2021 Tlačové správy

25. marec 2021 Tlačové správy V ktorých supermarketoch je najväčšia ponuka ovocia a zeleniny? Začína jarné obdobie a tým sa zvyšuje dopyt po ovocí a zelenine. Z časopisov na vás číhajú titulky o jarnom detoxe a očiste organizmu. Bez ovocia a zeleniny je to prakticky nemožné. V ktorom reťazci je najväčšia ponuka? Možno je to práve ten váš. Tieto produkty si vyžadujú najviac pozornosti.

Aké zásady musí obchodník dodržiavať? Čo ho ovplyvňuje? Kvalita tovaru je určite na prvom mieste. Býva aj predmetom hodnotenia. Takéto prieskumy robia rôzne organizácie. Hodnotia kvalitu tovaru v obchodoch. Okrem iného sa v článku dočítate, ktorý obchod disponuje medailou kvality.

Úroveň kvality býva ocenená

Na Slovensku je veľa rôznych obchodných reťazcov. Ktorý je ten váš najobľúbenejší? Možno si vyberáte podľa blízkosti k vášmu domu. Niekedy vás zas zlákajú zaujímavé zľavy a navštívite aj vzdialenejší. Sortiment býva väčšinou podobný, ale líši sa kvalitou, značkou a množstvom. Ak má reťazec aj svoju značku, v tom prípade by mala byť najlepšia.

Keď obchod dáva prednosť kvalite, určite bude raz aj ocenený. Takúto medailu získal aj Kaufland. Potvrdil, že svojim zákazníkom ponúka najkvalitnejšie potraviny. Hodnotí sa viac druhov sortimentu a medzi nimi je aj ovocie a zelenina. Ich čerstvosť predstavuje špičkovú kvalitu. Ocenenie je zákazníkmi vnímané vysoko pozitívne.

Vedeli ste, že úroveň kvality potravinových produktov v obchodoch sa meria prestížnym ocenením QUDAL? Tento prieskum nie je meraním hodnoty značky, ani podielu na trhu. Spotrebiteľ hodnotí vlastnú skúsenosť. Delí sa s ostatnými o názor a prejavuje svoju spokojnosť. Otázky sú otvorené a respondent si ľubovoľne vyberá poskytovateľa produktov.

Denná dávka čerstvosti

V poslednej dobe berú reťazce atribút čerstvosti veľmi vážne. Najviac sa to rieši pri ovocí a zelenine. Ponuka tohto tovaru sa začala brať viac do úvahy. Dokáže ho hodnotiť aj laik, nemusí to byť len predmetom kontroly štátnych orgánov.

Supermarkety sa predbiehajú, aby si zákazníka udržali. V spomínanom Kauflande nájdete veľký výber kvalitnej a čerstvej zeleniny a ovocia. Akciová ponuka sa každý týždeň mení a tak si môžete každý týždeň dopriať iný druh ovocia a zeleniny.

Regály sú prehľadnejšie a zákazník si vyberie stály aj sezónny tovar. Nájde tu tradičnú domácu zeleninu, ale aj balené šalátové zeleniny. O exotické ovocie taktiež nie je núdza. Chladiace a obslužné pulty sú prehľadnejšie.

Krásny vzhľad kvalitu nezaručí

Dnes je moderné vyhýbať sa chémii v potravinách. Niektorí kupujú potraviny podľa vzhľadu, lebo očakávajú, že sú kvalitné. Ako však rozoznávame chémiu v ovocí či zelenine? Existujú metódy, podľa ktorých to rozozná aj nechemik. Vychádzajú skôr z múdrosti našich predkov. Ak sa v ovocí nachádzajú červy, jedy v ňom nemajú miesto.

Takéto produkty si však hypermarkety nemôžu dovoliť. Ovocie a zelenina sa vo väčšine prípadov ošetrujú postrekmi. Nemusia sa však dostať až do vnútra plodu. Treba ich aplikovať s rozumom a podľa návodu.

Druhá metóda si vyžaduje čas. Ak kupujete plodiny v jednom reťazci, vtedy je spoľahlivejšia. Celé to spočíva v tom, že necháte napríklad nejakú zeleninu voľne ležať na stole. Ak je bez chémie alebo len s minimom, po pár dňoch zvädne. Keď sa však ani po týždni nezmení, chémia má u nej zastúpenie. Naše slovenské potraviny väčšinou v testoch obstoja.

Výživovo najbohatšie produkty

Ovocie alebo zelenina, ktoré by dodali telu kompletné živiny, neexistujú. Do jedálnička by ste mali zaradiť rôzne druhy týchto produktov. Nie všetky druhy sú u nás bežne dostupné. No medzi tými, ktoré u nás v predaji nájdete, sú aj výživovo najbohatšie.

Jablká, jahody, banány či avokádo? Ktoré uprednostňujete vy? Stačí si len vybrať podľa chuti. Nemusíte čakať ani na sezónne ovocie či zeleninu. Dostanete ho takmer vždy. Nevýhodou je, že si mimo sezóny o niečo viac priplatíte.

Kedysi ste napríklad citrusy našli len v zimných mesiacoch. Dnes sú bežnou súčasťou regálov po celý rok. V zimnom období si naše telo vyžaduje aj väčšie množstvo vitamínov. Ich názvy a prehľad nájdete tu.

Zhrnutie

Aj vy ste určite zákazníkom nejakého obchodného reťazca. Ak nie denne, tak možno aspoň týždenne. Našli ste už ten váš najobľúbenejší? Ak nie, možno sa doň vyberiete práve cez víkend. Rozmýšľate nad jarným detoxom? V tom prípade nezabudnite hľadať čerstvosť a kvalitu. Regály a pulty ponúkajú okrem domáceho ovocia a zeleniny, aj exotické. Nakupujte a doplňte telu všetky potrebné vitamíny. Po zime si to zaslúži. Nebojte sa, predávkovanie v tomto prípade nehrozí.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Hyperia