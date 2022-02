Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj V Trnave spustil Sulík PRVÚ vodíkovú čerpaciu stanicu: Nechal im aj auto! Prvú mobilnú čerpaciu stanicu na vodík na Slovensku predstavila v pondelok Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v areáli spoločnosti Arriva Trnava. 22. február 2022 Správy Zo Slovenska

22. február 2022 Správy Zo Slovenska V Trnave spustil Sulík PRVÚ vodíkovú čerpaciu stanicu: Nechal im aj auto! Prvú mobilnú čerpaciu stanicu na vodík na Slovensku predstavila v pondelok Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v areáli spoločnosti Arriva Trnava.

Bude slúžiť na tankovanie dvoch osobných vodíkových automobilov, ktoré obstarala na účely prezentácie vodíkových technológií v doprave. Na spustení do prevádzky sa zúčastnil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) i generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš a ďalší hostia.

Vodíková stratégia

SIEA podľa slov generálneho riaditeľa odštartovala už dlhšie avizované aktivity na podporu vodíka. „Je to výsledkom našej ročnej práce, dôkazom, že to s vodíkom myslíme vážne,“ uviedol.

SIEA ako jeden z členov Národnej vodíkovej asociácie od začiatku aktívne spolupracovala na príprave Národnej vodíkovej stratégie a v súčasnosti sa podieľa na tvorbe akčného plánu. V rámci aktivít chce posilňovať povedomie odbornej aj laickej verejnosti o vodíku a prispieť tak k rozširovaniu vodíkových technológií na území Slovenska.

Aj preto v októbri 2020 začala s prípravnými trhovými konzultáciami, ktoré viedli k obstaraniu prvých dvoch vozidiel s palivovými článkami poháňanými vodíkom a mobilnej čerpacej stanice s plniacim tlakom 350 bar. Tú na základe výsledkov verejného obstarávania prenajíma firma Air Products Slovakia so skúsenosťami v distribúciou, výrobou a skladovaní vodíka.

Plány Sulíka

Minister hospodárstva Sulík uviedol, že Národná vodíková stratégia je rámec pre ďalšie aktivity v tejto oblasti. Naplniť smelé plány v ochrane životného prostredia bez vodíka podľa jeho slov nepôjde. Ako uviedol, akčný plán, ktorý čoskoro poputuje do medzirezortného pripomienkového konania a následne do vlády, hovorí o reálnych krokoch.

„Nie je to jednoduché, najmä ak sa to realizuje prostredníctvom eurofondov. Dúfam, že možno tento alebo budúci rok budeme mať konkrétne plány na využitie vodíka. Napríklad, chceli by sme jedno menšie mesto vybaviť vodíkovými autobusmi, pripravuje sa veľký solárny park, kde sa má vyrábať zelený vodík,“ povedal.

Kroky ako pondelkové spustenie čerpacej stanice by mali podľa ministra hospodárstva prispieť k naplneniu vízie, že do roku 2030 na Slovensku výrazne vzrastie používanie vodíka nielen v priemysle, plynárenstve, tepelnom hospodárstve, ale aj v doprave.

„Spoločnosť sa postupne mení na bezuhlíkovú a zaväzuje sa k alternatívnym riešeniam. Sme na začiatku vývoja, ktorý bude trvať desiatky rokov. Ale dnes sme dosiahli jeden z ďalších míľnikov, čomu som veľmi rád,“ povedal.

Dostali auto

Čerpaciu stanicu bude v súčasnosti využívať Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorého predseda Jozef Viskupič si od SIEA prevzal jedno z vodíkových áut. „Od začiatku sme vraveli, že plánujeme autá poskytovať aj rôznym štátnym a verejným inštitúciám. TTSK sme vodíkový automobil krátkodobo zapožičali na účely prezentácie a oboznámenia sa s výhodami vodíkového pohonu,“ dodal Blaškovitš.

Informoval, že verejnosť sa bude môcť zoznámiť s vodíkovými autami a vidieť, čo reálne znamená vodíkový pohon, napríklad v rámci interaktívnych podujatí ako roadshow Žiť energiou. Postupne sa uskutočnia vo všetkých krajských mestách na Slovensku a ich cieľom je priblížiť domácnostiam problematiku obnoviteľných zdrojov, úspor energie, ako aj inovatívnych technológií na báze vodíka.

