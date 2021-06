Zdroj: TASR Vážna nehoda na R1 pri Trnave: Zasahovl vrtuľník, zranené je aj deväťročné dievčatko Nehoda spôsobila rozsiahle kolóny na frekventovanej ceste, tá je už ale prejazdná. Zranených ratovali aj leteckí záchranári. Barbara Dallosová

Barbara Dallosová Vážna nehoda na R1 pri Trnave: Zasahovl vrtuľník, zranené je aj deväťročné dievčatko Nehoda spôsobila rozsiahle kolóny na frekventovanej ceste, tá je už ale prejazdná. Zranených ratovali aj leteckí záchranári.

Úsek R1 v smere na Nitru, krátko za odbočkou na obec Šoporňa, bol kvôli vážnej dopravnej nehode neprejazdný. Dopravu skomplikovali dlhánske kolóny. O prípade informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Policajti z miesta hlásia zrážku 3 vozidiel a zranené osoby, aj maloleté dieťa. Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník,“ uvádzala polícia podvečer.

„V čase prejazdu cez R1 sa z dôvodu opráv na vozovke vytvárali kolóny. 47-ročný vodič na aute VW Passat sa pravdepodobne nevenoval dostatočne riadeniu a zozadu narazil do spomalených áut pred ním. Najskôr narazil do auta Hyudnai a vzápätí ešte do auta Dacia Duster,“ uviedli neskôr muži zákona.

Pri nehode sa podľa polície zranil vodič z VW a 9-ročné dievčatko s mamou z auta Hyudnai.

Rozsah zranení polícia v súčasnosti preveruje, podľa predbežných informácií by nemalo ísť o ťažké zranenia. Alkohol u vodičov policajti nezistili. Škoda na autách a bola odhadnúť na viac ako 40-tisíce eur. Ako dodáva polícia, presné príčiny a okolnosti nehody budú predmetom ďalšie policajného vyšetrovania.

