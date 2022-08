Zdroj: TASR/Henrich Mišovič , pixabay.com VEĽKÁ ANKETA: Zdražovanie zmenilo naše návyky: Návrat k sliepkam a uťahovanie opaskov! Vybrali sme sa medzi Slovákov. Chceli sme vedieť, ako veľmi vás zasiahlo zdražovanie. 21. august 2022 Monika Hanigovská Magazín

Raketové zdražovanie prinútilo niektorých Slovákov viac či menej šetriť, alebo sa intenzívnejšie zamýšľať nad tým, kde a za koľko minú zo svojej mzdy či dôchodku. Redakcia Dnes24.sk zistila, ako ste sa s touto situáciou popasovali na vlastnej koži.

Dali sme sa na chov

Vyzerá to tak, že chov domácich zvierat, je na vzostupe. „Nikdy by som nepovedal, že mi bude na dvore pobehovať niečo viac ako pes a mačka,“ zasmial sa Tomáš, ktorý sa presťahoval do malebnej dediny kúsok od hlavného mesta.

Poslúchol priateľov a rozhodol sa pre chov sliepok: „Všetko išlo hore, a tak sme sa so ženou začali obzerať po nenáročnom chove, pri ktorom by sme čosi ušetrili.“ Slovák si túto voľbu pochvaľuje: „Sú nenáročné, zjedia všetko a to aj zvyšky obeda. Máme čerstvé vajíčka, ktoré ešte občas predáme či darujeme.“

Prepočítavame a okresávame trvalé príkazy

Aj niekoľko eur sa dokáže cez rok prekvapivo nazbierať. Niektorí z vás začali škrtať pravidelné zábavky. „V minulosti som platil mesačne niekoľko streamovacích služieb naraz. Niekde som dal skoro osem eur, za ďalšiu šesť eur a potom pribudla ešte jedna. Nezdá sa to, ale za rok je to suma hodná na zamyslenie,“ vraví Marek.

Podobne to vidí Lucia. „Mám predplatené rôzne služby a niektoré využívam skutočne len občas. Napríklad, keď mi končil vstup do fitka, natrvalo som ho zrušila, a za pár mesiacov to už bola pekná kôpka peňazí.“

Napriek tomu má pohybu dosť a zadarmo. Počas leta nesedí na zadku, dopraje si plávanie, beh, turistiku a využíva popritom dostupné fitness parky. Mladá mamička to možno prehodnotí až pri výraznom ochladení: „V tomto móde pokračujem, plávanie v jazere nahradím video tréningami, a v zime možno občas navštívim fitko.“ Preferovať však bude už len jednorazový vstup.

Kupujeme akcie

„Dovolím si nabrať do košíka len to, čo je práve zľavnené. Na jedlo aj tak miniem mesačne o 50 až 100 eur viac,“ prizná sa nám seniorka. „Všetko išlo veľmi rýchlo hore, ak by som nemala deti, neutiahla by som to,“ posťažovala sa.

Priemerný dôchodok je pritom 515 eur mesačne. „Má ho viac ako 55 % všetkých seniorov, všetci títo majú na deň 3,6 eura na potraviny,“ uviedla ešte v júli podpredsedníčka Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Valéria Pokorná.

Upozornila, že začiatkom roka 2022 bolo po 1,3-percentnej valorizácii pod hranicou chudoby 424 eur mesačne viac ako 30 % seniorov a neriešenie situácie zo strany vlády uvrhlo za 8 mesiacov ďalšie desiatky tisíc seniorov do obrovskej chudoby.

Miesto obedov krabičky

Iní si začali baliť do práce obed: „Na jedle ušetrím naviac. Obed si vopred pripravím a nabalím do krabičiek,“ opisuje Táňa a tento spôsob jej, ako priznáva, celkom vyhovuje.

„Meníčko v obľúbenej reštaurácii si doprajem na začiatku pracovného týždňa a na jeho konci, teda v pondelok a potom v piatok,“ vysvetľuje mladá Slovenka, ktorá pracuje ako asistentka v jednej veľkej firme.

Zásoby sa oplatili

Po tom, čo bolo ohlásené zdražovanie, to niektorí z vás zobrali útokom do obchodných reťazcov. A teraz vyťahujú „staré zásoby“. „Na šialené zdražovanie som sa pripravila vopred, ihneď som nakúpila viaceré trvanlivé potraviny ešte predtým, ako sa menili cenovky,“ vraví mamička. Tá má v zásobe niekoľko litrov oleja, väčšie množstvo detskej výživy, cestovín a múky.

„Stihla som kúpiť aj maslo, keď bolo o euro lacnejšie, šupla som ho do mrazničky, odtiaľ ho len podľa potreby vyťahujem,“ pochválila sa na chvíľu spokojne.

No uvedomuje si realitu: „Je to však len dočasné riešenie. Ceny stále stúpajú! Uťahujeme si opasky, ale dokedy sa dá takto ďalej existovať? Vždy, keď idem do obchodu, mám pocit, že všetko je zase drahšie.“ dodá na záver.

