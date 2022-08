Zdroj: pixabay.com VEĽKÝ PREHĽAD éčok: Niektoré sú bezpečné, iné môžu škodiť. Viete, čo si dávate do úst? Viete čítať kódy známe ako „éčka“? Ktoré naše telo znesie a na ktoré by sme si mali dávať pozor? 20. august 2022 Monika Hanigovská Magazín Lifestyle

20. august 2022 Monika Hanigovská Magazín Lifestyle VEĽKÝ PREHĽAD éčok: Niektoré sú bezpečné, iné môžu škodiť. Viete, čo si dávate do úst? Viete čítať kódy známe ako „éčka“? Ktoré naše telo znesie a na ktoré by sme si mali dávať pozor?

Éčka sú aj po niekoľkých rokoch veľkým strašiakom: „Pozri, koľko tam je éčok! Nejedz to, sú tam predsa éčka a preto si to nekupuj.“ Takéto a podobné vety odznievajú často na verejnosti a v domácnostiach. Sú naozaj problémom?

Len to dramatizujeme?

Týmto kódom je pre našu legislatívu rovnako ako pre štáty EÚ zjednodušené označovanie prídavných látok do požívatín. Éčka poznáme prírodné, prírodne identické a umelé. No tie sa ešte delia do niekoľkých skupín. Na obaloch ich nájdete označené pod písmenom E spolu s číselným kódom.

„Éčka sa dramatizujú ako celok, čo, samozrejme odnášajú aj tie, ktorých prínosom je napríklad konzervácia či zlepšenie štruktúry potravín alebo ich chuti. Osobne by som neodsudzoval žiadny typ éčok, pretože podliehajú schvaľovaciemu procesu a tiež revíziám na základe postupného vedeckého poznania. Mnohé z nich majú svoje limity, ktoré intenzívne kontrolujú dozorné orgány,“ povedal pre portál Pro ženy agrárny analytik Petr Havel.

Kompletný zoznam povolených éčok na Slovensku si môžete pozrieť TU.

Neškodný je napríklad karamel (E 150), ktorý sa používa v pive, či kofeínových a sladkých nápojoch alebo prírodný kurkumín (E 100) na vylepšenie farbiva vo výrobku. Kde je potom problém?

Zdroj: Dnes24.sk