Vianoce za mrežami: Súd sa obáva úteku, preto skončil Rusko vo väzbe!

Obžalovaného bývalého riaditeľa televízie Markíza Pavla Ruska zobral senát Najvyššieho súdu (NS) SR do väzby, a to z dôvodu možného úteku.

Ako uvádzajú aktuality.sk, bývalý riaditeľ Televízie Markíza Pavol Rusko, putuje za mreže.

Došiel na súd

Ako sme už informovali, exriaditeľ TV Markíza sa mal už včera zúčastniť pojednávania v kauze zmenky, ale kvôli PN-ke neprišiel. Údajne ho mal neznámy páchateľ poliať horľavinou. Dnes už však na súd prišiel, pretože ho "priviedli.

Po pojednávaní ho senát Najvyššieho súdu (NS) SR dal do väzby, a to z dôvodu možného úteku. Informovala o tom hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová a médiám to potvrdil aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta.

„Predsedníčka senátu 4T NS SR po vykonaní výsluchu zatknutého obžalovaného dospela k záveru, že u obžalovaného sú dôvody útekovej väzby dané a rozhodla o jeho vzatí do väzby. Väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradila. Obžalovaný Pavol R. bol zatknutý na základe príkazu na zatknutie, ktorý vydala predsedníčka senátu 4T NS SR,“ konkretizovala hovorkyňa.

Ako to prebiehalo?

Trojčlenný senát NS SR rozhodoval na neverejnom zasadnutí od 11.00 h. Na zasadnutí boli prítomní, okrem členov senátu a prokurátora, obhajca Marek Para a obžalovaný v kauze sfalšovaných zmeniek Pavol Rusko. Približne pol hodinu predtým eskortovali Ruska príslušníci polície. Väzobné stíhanie navrhoval dozorový prokurátor Šanta.

Bol obviazaný

Rusko mal počas eskortovania obviazané obe oči po ošetrení, ktorému sa podrobil z dôvodu údajného pondelkového (14. 12.) útoku na jeho osobu. Vylúčil, že by plánoval útek. Exriaditeľa televízie, ktorého doteraz monitorovali elektronickým náramkom, zadržala v utorok (15. 12.) polícia. Stalo sa tak po odročení verejného zasadnutia na NS SR v kauze televíznych zmeniek z dôvodu jeho práceneschopnosti.

Pochybná PN-ka

PN-ku obžalovaného spochybnili prokurátor Šanta aj právny zástupca poškodenej TV Markíza Daniel Lipšic. Obaja to pokladali za obštrukciu od obžalovaného. Lipšic navrhoval senátu NS SR vydanie príkazu na zatknutie a dodanie do väzby.

Senát napokon pojednávanie v kauze zmeniek odročil na 12. a 13. januára budúceho roku. Pavol Rusko okrem toho čelí, spolu s ďalšími troma osobami zo slovenského podsvetia, aj obžalobe na Okresnom súde Bratislava II v kauze prípravy vraždy jeho bývalej spoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej. V tomto prípade naplánoval súd pojednávanie na začiatok februára.

