Včera o 22:10 Hokej Víťazný vstup do šampionátu: Slováci urobili s Bielorusmi rýchly proces, FOTO V úvodnom zápase na MS 2021 v lotyšskej Rige zvíťazili slovenskí hokejisti nad Bieloruskom. Gólovo nás potiahli prvé dve formácie.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Slovenskí hokejoví reprezentanti vstúpili víťazne do 84. majstrovstiev sveta v Rige. Vo svojom úvodnom zápase A-skupiny zdolali Bielorusko 5:2 a po prvom hracom dni sú na čele tabuľky. Zverenci trénera Craiga Ramsayho položili základ úspechu v úvodnej tretine, ktorú vyhrali 3:0.

Skóre otvoril už v 4. minúte svojím premiérovým gólom v národnom drese Kristián Pospíšil, ktorý zakončil stretnutie s dvoma presnými zásahmi, rovnako ako Peter Cehlárik. Ďalší gól pridal Marek Hrivík.

Útočník Juraj Slafkovský sa vo veku 17 rokov a 52 dní stal historicky najmladším hráčom, ktorý reprezentoval Slovensko na turnaji najvyššej kategórie majstrovstiev sveta. Prekonal tak doterajší rekord Mariána Hossu, ktorý debutoval na MS vo veku 18 rokov a 105 dní. Obranca Šimon Nemec sa stal vo veku 17 rokov, tri mesiace a šesť dní najmladším hráčom, ktorý získal bod na MS.

Slováci majú v sobotu voľno, druhý duel na šampionáte odohrajú v nedeľu 23. mája o 11.15 hod. proti Veľkej Británii. Bielorusko si v rovnaký deň o 15.15 hod. zmerajú sily so Švédmi.

Prvá tretina

Prvý strelecký pokus Lantošiho predznamenal scenár úvodnej tretiny, v ktorej mali Slováci jasne navrch. Ďalšiu dobrú streleckú pozíciu si vypracoval Hrivík, Bielorusi sa pred Konráda často nedostávali. Ramsayho zverenci predčili súpera najmä v korčuľovaní a vyhrávali kľúčové osobné súboje v útočnej tretine. Jeden taký zvládol v 4. minúte Pospíšil, ku ktorému sa vzápätí dostal puk od Nemca a slovenský útočník trafil pomedzi betóny Šostaka.

Potom sa dostali k slovu aj Bielorusi, ale Konrád podporil spoluhráčov kľúčovým zákrokom po strele Platta. Odmenou mu boli presilovkové góly, najskôr Cehlárikov, keď slovenský krídelník po krásnej strele vymietol ľavý horný roh bránky. Po ňom sa dostal k slovu opäť Pospíšil a tak isto trafil vinkel. Šostakova po treťom góle nahradil Taylor. Slováci neskôr nepotrestali škaredý faul Komarova na Nemca, po ktorom Bielorus inkasoval päťminútový trest. Blízko mal k tomu Studenič, ale trafil len hornú žŕdku.

Druhá tretina

Nepotrestali ani dvojnásobné vylúčenie súpera na začiatku druhej tretiny, hoci Faškovi-Rudášovi chýbali ku gólu len centimetre. Gólové vyjadrenie neprišlo ani od Bielorusov v ich početnej výhode, no neskôr sa individuálne predral pred Konráda Platt, potiahol si puk do strany, ale napokon ho netrafil ideálne. To už boli Bielorusi zdatnejší ako v prvej dvadsaťminútovke, strelecké pokusy na ich strane pribúdali, ale gólové šance nie.

Na opačnom konci klziska zaujala spolupráca Hrivíka s Cehlárikom, Taylorov zákrok zmaril štvrtú gólovú radosť Slovenska. V 35. minúte sa už bieloruskí hokejisti tešili z gólu, ale predčasne. Zásah Šarangoviča arbitri neuznali po porade s videorozhodcom, ktorý potvrdil postavenie útočiaceho hráča v bránkovisku. Veľkú šancu potom nepremenil Faško-Rudáš.

Tretia tretina

Konrád na začiatku tretej tretiny vytesnil ramenom pokus Lisovca a v 46. minúte prišla krásna gólová akcia Slovákov. Lantoši poslal puk na Hrivíka, ktorý tesne pred Taylorom urobil blafák – 4:0. Bieloruský tréner Zacharov si vyžiadal challenge, pred gólovou akciou reklamoval ofsajd, ale neuspel. Pre jeho tím to znamenalo menší trest, ale v presilovke sa nič zásadné neudialo.

Záver zápasu patril Bielorusom. Najskôr znížil pri presilovke 5 na 3 Štefanovič, po ňom sa presadila aj najväčšia hviezda Zacharovho výberu Šarangovič. Dráma pokračovala, Bielorusi si zahrali ďalšiu presilovku a dokonca dostali obrovskú šancu v podobe trestného strieľania, no Konrád Šarangoviča tentokrát vychytal. Slováci nakoniec zápas zvládli, keď v poslednej minúte zvýšil na 5:2 do prázdnej bránky Cehlárik.

Hlasy po zápase

Craig Ramsay, tréner SR: „Dnes som videl dva tímy. Ten, ktorý dobre korčuľoval, hral výborne presilovky, bol silný a agresívny v súbojoch, ale aj ten, ktorý veľa vecí nerobil tak, ako mal. Máme mladý tím a musíme zabrať v niektorých činnostiach. Ale prvá tretina nám vyšla, z nej som bol nadšený.“

Ján Pardavý, asistent trénera SR: „Určite to je dôležité víťazstvo v prvom zápase proti silným Bielorusom, najmä na začiatku turnaja, keď hrajú fyzický hokej. Dokázali sme zvládnuť začiatok zápasu, prvú tretinu, v druhej sme to trošku viac otvárali, čo nebolo dobré. Štvrtý gól nás upokojil, ale v závere sme urobili pár chýb. Treba hrať celých 60 minút, ale sme spokojní s prvým víťazstvom. Za stavu 4:0 chalani trochu poľavili, tie vylúčenia by sa nemali stávať. S piatimi gólmi musíme byť spokojní a môžeme byť pozitívni aj smerom do ďalších zápasov. Prvá výhra nám pomôže, Veľká Británia bude hrať so srdcom a obetavo a nemôžeme ju podceniť.“

Kristián Pospíšil, útočník SR a strelec dvoch gólov: „Som veľmi rád, že som dostal na MS možnosť ukázať, čo vo mne je. Reprezentovať je pre mňa česť. Máme za sebou vydarený zápas a som rád, že sme vstúpili do turnaja víťazne.“

Peter Cehlárik, útočník SR a strelec dvoch gólov: „Pozitívne je, že sme zvíťazili, ale niektoré veci musíme riešiť lepšie. Najmä veci okolo modrých čiar. Ale nechcem byť negatívny, túto atmosféru si chceme preniesť ďalej. Bielorusi mali veľa prečíslení, vtedy nás podržal Konrád. Zabralo celé mužstvo.“

Sumár

Bielorusko – Slovensko 2:5 (0:3, 0:0, 2:1)

Góly: 54. Stefanovič (S. Kosticyn), 55. Šarangovič – 4. Pospíšil (Nemec), 10. Cehlárik (Gernát, Studenič), 12. Pospíšil (Rosandič, Krištof), 46. Hrivík (Lantoši, Cehlárik), 60. Cehlárik (Grman). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Heikkinen – Sormunen (obaja Fín.), Zunde (Lot.), vylúčení: 6:6 na 2 min, navyše: 16. Komarov 5+DKZ za nedovolene bránenie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.

Bielorusko: Šostak (12. Taylor) – Korobov, Bailen, Antonov, Znacharenko, Chenkeľ, Lisovec, Falkovskij, Jerjomenko – Paré, Šarangovič, Prince – Komarov, Drozd, Demkov – S. Kosticyn, Belevič, Platt – Stefanovič, Nesterov, Lopačuk

Slovensko: Konrád – Gernát, Rosandič, Nemec, Ďaloga, Grman, Jánošík, Gachulinec, Kňažko – Lantoši, Hrivík, Cehlárik – Skalický, Krištof, Pospíšil – Studenič, Roman, Faško-Rudáš – Slafkovský, Sukeľ, Liška

