Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Vláda schválila aktualizovaný COVID automat: Ako bude fungovať? Vláda v stredu schválila aktualizáciu COVID automatu. 12. máj 2021 Správy

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

COVID automat reaguje na nové poznatky, ako aj prítomnosť nových infekčnejších variantov nového koronavírusu. Dokument upravujúci protipandemické pravidlá na národnej i regionálnej úrovni má platiť od 17. mája. Jeho súčasťou je aj osem rezortných semaforov a národná testovacia stratégia.

"Pre zachovanie princípu zamedzenia eskalácie epidemiologickej situácie na vzostupe epidémie, resp. postupného zlepšovania situácie pri poklese je nutné revidovať niektoré opatrenia,“ uviedlo v materiáli ministerstvo zdravotníctva.

Jasné pravidlá

Aktualizovaný dokument pri klasifikácii epidemiologickej situácie na národnej úrovni berie do úvahy 7-dňovú incidenciu prípadov z PCR + Ag testov, prípadne podiel pozitívnych osôb z celkového počtu PCR testov, ďalej počet akútnych hospitalizovaných pacientov na národnej úrovni a efektívne reprodukčné/ rastové číslo.

"Pokiaľ 3 zo 4 indikátorov dosiahnu stanovený limit na celonárodnej úrovni, tak sa celá republika riadi opatreniami na celonárodnej úrovni a prechádza do daného stupňa varovania,“ priblížili predkladatelia. „Prechod z jedného do nasledovného stupňa nastane, ak sa dosiahnu 3 zo 4 limitov. Prechod do vyššieho stupňa varovania nasleduje najbližší pondelok po prehodnotení indikátorov,“ dodali.

Pomalšie uvoľňovanie

Na prechod do nižšieho stupňa je nutné dosiahnuť kritérium počtu hospitalizácií a aspoň dva ďalšie limity. "Uvoľňovanie je možné až po 13 dňoch od prehodnotenia a zároveň nie skôr ako dva týždne od predošlého prechodu do nižšieho stupňa varovania,“ priblížil rezort zdravotníctva, pričom upozornil, že dvojtýždňové moratórium prechodu do nižšieho stupňa varovania dáva priestor na zhodnotenie dopadu opatrení na epidemický vývoj.

Pri stanovovaní regionálnej charakteristiky sa okrem 7-dňovej incidencie resp. podielu pozitivity berie do úvahy aj komplexné lokálne zhodnotenie epidemiologickej situácie epidemiológmi na RÚVZ.

Svadby po novom

Aktualizovaný COVID automat uvoľňuje doterajšie obmedzenia pri organizovaní hromadných podujatí, od desiatich osôb môžu byť realizované už v II. stupni varovania, svadby, kary a oslavy v prevádzkach verejného stravovania už v 1. stupni varovania pri maximálnom počte 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri. Organizátor podujatí a osláv musí mať k dispozícii zoznam účastníkov.

Zmierňujú sa obmedzenia pri konaní verejných bohoslužieb, návštev fitnes, wellness, kúpeľov a akvaparkov, kde sa navyšuje doterajší limit návštevníkov, prístupnejšie budú aj návštevy hospitalizovaných v nemocniciach.

Rovnako sa zmierňujú aj opatrenia pri organizácii športových súťaží. V interiéroch reštaurácií si budú môcť hostia posedieť už vo fáze II. stupňa ostražitosti, za jedným stolom budú môcť sedieť najviac štyri osoby.

