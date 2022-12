Vláda skončila ako začala: Menovali ju na Deň BLÁZNOV, tak aj dopadli: Slováci sa BAVIA!

Tak ako začali, tak aj skončili? Slováci sa vo februári 2020 vybrali k volebným urnám parlamentných volieb a zvolili si v poradí štrnástu vládu Slovenskej republiky. Avšak pod vládnutím Igora Matoviča vydržala sotva rok.

Už 1. apríla 2021 bola vymenovaná nová, menšinová. Na stoličku premiéra zasadol Eduard Heger. Vláda pod jeho vedením musela zvládnuť, no po včerajšku definitívne nezvládla, napäté turbulentné časy.

Prišiel covid, nastúpili vlny ekonomických a hospodárskych kríz, na Ukrajine vypukla vojna a s ňou aj energetická kríza. Do toho sa zamiešali škriepky medzi politickými stranami a Slováci spoznali najmä odvrátenú tvár Igora Matoviča a jeho svojský štýl komunikácie a riadenia štátu.

O najbizarnejší pád vlády v histórii sa postaral práve Igor Matovič. Vybral sa za prezidentkou doručiť jej demisiu z postu ministra financií, no spôsobil kurióznu situáciu. „Pred zamestnancami prezidentskej kancelárie svoju demisiu podpísal, napokon si však podanie svojej demisie v poslednej chvíli rozmyslel a podpísaný dokument vytrhol vedúcemu KP SR Metodovi Špačekovi z rúk. Demisia tak nebola doručená do KP SR,“ priblížil prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Matovič následne podal svoju verziu, že to nebolo doslova vytrhnutie papierov, no na situácii to už nič nemení. Za všetkých to zhrnul Boris Kollár.