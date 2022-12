Zdroj: TASR/Jaroslav Novák AKTUÁLNE: Je koniec! Vláda Eduarda Hegera PADLA Napätie do poslednej chvíle! Vo štvrtok o 17.00 h sa v parlamente na druhý pokus hlasovalo o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Dnes o 18:47 ELA Správy Politika

Dnes o 18:47 ELA Správy Politika AKTUÁLNE: Je koniec! Vláda Eduarda Hegera PADLA Napätie do poslednej chvíle! Vo štvrtok o 17.00 h sa v parlamente na druhý pokus hlasovalo o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.

V parlamente tesne pred hlasovaním o nedôvere vláde to poriadne šumelo. Michal Šipoš z OĽaNO na začiatku, tak ako v utorok, požiadal o prestávku 30 minút. Opoziční poslanci a poslanci Smeru proti tomu protestovali, niektorí po oznámení návrhu začali aj pískať.

Predseda Národnej rady Boris Kollár trval na prestávke, avšak hlasovanie odložil o 20 minút, počas ktorých sa ešte uskutočnila porada poslaneckých klubov.

Vláda E. Hegera padla

Národná rada (NR) SR vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Za pád vlády hlasovalo 78 zo 102 prítomných poslancov, proti boli 20, zdržali sa dvaja a dvaja nehlasovali. Ešte pred hlasovaním opustili sálu poslanci OĽANO.

Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) po hlasovaní prerušil schôdzu do piatka (16. 12.) do 9.00 h. Oznámil, že s premiérom pôjdu k prezidentke Zuzane Čaputovej. V piatok sa nebude hlasovať, najbližšie hlasovanie bude podľa jeho slov v utorok (20. 12.). „Pokračujeme ďalej v schôdzi národnej rady, nepadol parlament, padla vláda,“ povedal Kollár. Zároveň médiám povedal, že je za predčasné voľby, ktoré by sa podľa neho mohli konať v máji či júni.

Ešte počas štvrtka ponúkol minister financií Igor Matovič (OĽANO) svoju demisiu, pokiaľ SaS stiahne podpisy spod návrhu na vyslovenie nedôvery a podporí rozpočet.

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala opozičná SaS. Pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Líder SaS Richard Sulík v pléne počas diskusie uviedol, že si vie po páde vlády predstaviť jej riadnu a zmysluplnú rekonštrukciu. V takom prípade by SaS kabinet podporila, no nebola by jeho súčasťou. Hovoril aj o možnosti predčasných volieb či úradníckej vlády.

V pléne vystúpili aj viacerí členovia vlády a premiér. Návrh SaS odmietali. Liberálov vyzvali, aby urobili krok späť. Argumentovali zachovaním demokratickej vlády a upozorňovali na riziká návratu Smeru-SD a Hlasu-SD.

