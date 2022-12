Sulík: Je Matovič NORMÁLNY? Prezidentke doručil DEMISIU, papier roztrhal: Rozmyslel si to!

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) prišiel doručiť do Kancelárie prezidenta (KP) SR svoju demisiu.

Nevídaná parlamentná fraška! Druhý pokus o vyslovení nedôvery vláde sprevádzal doslova niekoľkodňový cirkus. Na poslednú chvíľu opúšťali koaličné poslanecké kluby niektorí poslanci, niekoľko hodín pred hlasovaním Igor Matovič núkal svoju demisiu, ktorú podmieňoval dvoma požiadavkami.

„Milí kolegovia, demokrati, páni poslanci, poslednýkrát apelujem a prosím všetkých demokratických poslancov, ktorý záleží na Slovensku, nepovaľte tretiu demokratickú vládu a nedovoľte návrat mafie k moci,“ povedal za klub OĽaNO predseda Michal Šipoš.

Na niekoľkominútovom grémiu sa dozvedeli, že Igor Matovič je na ceste k prezidentke a je rozhodnutý podať demisiu. Na poslednú chvíľu vraj bola SaS ochotná vyjsť v ústrety vláde. Napokon sa však podľa Sulíka stalo niečo, čo nemá obdobu.

Minister financií Matovič vraj prezidentke do rúk podal demisiu, podpísal papiere, no potom pracovníkovi prezidentskej kancelárie papiere vytrhol z rúk a povedal, že si to rozmyslel.