15. december 2022 ELA Správy Politika Reakcie na pád vlády: NAJKRAJŠÍ vianočný darček Slovákom! Ako bude krajina fungovať ďalej? Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Eduard Heger (OĽANO) odišli po tom, čo parlament vyslovil nedôveru vláde, k prezidentke Zuzane Čaputovej. Aké scenáre sú v hre?

Národná rada vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera. Za pád vlády hlasovalo 78 zo 102 prítomných poslancov, proti boli 20, zdržali sa dvaja a dvaja nehlasovali. Aké sú reakcie poslancov?

Budú predčasné voľby?

Pád vlády nemusí znamenať predčasné voľby. Vyhlásil to predseda mimoparlamentnej strany Život-Národná strana a nezaradený poslanec Tomáš Taraba na sociálnej sieti.

"Dnes sme prišli s návrhom na predčasné voľby a dvomi hlasmi tento návrh neprešiel. Ak by bol prešiel, mali by sme istotu, že Slovensko ide do predčasných volieb, " skonštatoval.

Vláda podľa neho padla iba vďaka hlasom troch poslancov, pôsobiacich v strane Život-NS. „Rozhodli sme sa tak, ako sme tvrdili, že keď nevyrokujeme predčasné voľby, tak hlasujeme za pád vlády,“ dodal.

Tri scenáre

Po páde vlády sú aktuálne na stole tri scenáre. Prvým je ľubovoľná dohoda v parlamente postavená na rekonštrukcii vlády, druhým je vláda odborníkov, ktorú stanoví prezidentka, a tretím sú predčasné voľby.

Vyhlásil to líder SaS Richard Sulík s tým, že jeho strana sa prikláňa k vláde odborníkov alebo rekonštrukcii vlády. Vie si predstaviť, že umožnia vznik novej vlády.

Do vládneho kabinetu však podľa Sulíka SaS vstúpiť nechce. Hlavné slovo podľa neho bude mať teraz prezidentka Zuzana Čaputová.

Prezidentka má plnú podporu SaS. „Ona sa ukázala ako stabilný prvok na politickej scéne, keď sa nielen vláda, ale aj parlament zmietal v chaose. Očakávame od pani prezidentky a dúfame, že vstúpi do tohto diania,“ poznamenal.

Predčasné voľby by podľa Sulíka predstavovali návrat Roberta Fica (Smer-SD). V parlamente je momentálne návrh na zmenu ústavy, ktorým by si poslanci mohli skrátiť volebné obdobie. SaS k nemu podala pozmeňujúci návrh. Ak by prešiel, Sulík deklaroval, že za návrh bude SaS hlasovať.

Darček pre Slovákov

Zlá a neschopná vláda padla, napísal na Facebooku Peter Pellegrini (Hlas). „Je to najkrajší darček slovenským ľuďom pod vianočný stromček.“ Nezaradení poslanci z Hlasu-SD sa nebudú podieľať na žiadnej novej „sedemdesiatšes­tke“, teda novej koalícii, ktorá by mohla vzniknúť z aktuálnych parlamentných poslancov. Eduard Heger kritizuje toto vyjadrenia Hlasu, že Slovensko dostalo pádom vlády „darček“. Podľa premiéra je to nezodpovedné vzhľadom na aktuálnu energetickú krízu.

Trvá na predčasných voľbách a deklaruje podporu zmene Ústavy SR v súvislosti s možnosťou skrátiť volebné obdobie NR SR.

Aj pre Hlas je neprípustné, aby predčasné voľby boli v septembri 2023. Apríl, máj alebo jún je podľa Pellegriniho najideálnejší termín.

Smer hovorí o najhoršej vláde

Strana Smer-SD víta vyslovenie nedôvery vláde. Podľa predsedu strany Roberta Fica nie je iné riešenie, ako ísť do rýchlych predčasných parlamentných volieb.

„Pokiaľ budú dohodnuté veci okolo predčasných volieb, ideálny termín je máj, začiatok júna, tak sme pripravení hovoriť aj o potrebných úpravách v návrhu štátneho rozpočtu,“ skonštatoval Fico.

Ako zdôraznil, po páde vlády musí prísť k schváleniu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Ako rezervu označil januárové referendum. Fico komentoval vládu Eduarda Hegera (OĽANO) ako mimoriadne zlú, ktorá ohrozovala budúcnosť Slovenskej republiky, rozvrátila verejné financie, sociálny štát, právny štát.

KDH a SNS

Mimoparlamentná SNS považuje pád vlády za najkrajší vianočný darček. Opozícia by sa mala v parlamente dohodnúť na čo najskoršom termíne predčasných volieb. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Hegerovej vláde SNS vyčíta nezvládnutie riadenia štátu. „Prichádza čas, keď Eduard Heger a jeho ministri musia urobiť odpočet svojej práce a niesť prípadne aj zodpovednosť za chyby, ktoré pri riadení štátu urobili,“ priblížila Škopcová.

KDH berie výsledok hlasovania o nedôvere vláde ako vyústenie dlhodobej politickej nestability na Slovensku a prirodzené vyvrcholenie dlhodobého trápenia sa vlády. TASR o tom informovala hovorkyňa mimoparlamentného KDH Lenka Halamová.

PS: Smutný deň pre demokraciu

Slovensko potrebuje dohodu na predčasných parlamentných voľbách. Progresívne Slovensko (PS) bude súčinné pri všetkých krokoch, ktoré povedú k novému rozdaniu kariet. Uviedol to predseda mimoparlamentného PS Michal Šimečka.

Štvrtok považuje za smutný deň pre slovenskú demokraciu. „Našou úlohou je vrátiť ľuďom nádej, že politika sa dá robiť inak. Progresívne Slovensko bude v najbližších voľbách pre voličov predstavovať modernú, európsku a príčetnú alternatívu,“ zdôraznil Šimečka v stanovisku, ktoré TASR poskytol riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva.

