Vlhová vyvolala menší "ošiaľ": Prečo na lyžiarskom šampionáte vynechá tieto preteky?

Od pondelka sa v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo začínajú majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní. Chýbať nebude ani Petra Vlhová, ktorá však prišla s novinkou.

Podľa slov Vlhovej brata Borisa, ktorý je aj jej manažérom, vynechá na podujatí zjazd.

„Áno, zjazd nepôjdeme. Na majstrovstvách sveta sa nezbierajú body do celkového hodnotenia Svetového pohára a zjazdovka v Cortine patrí medzi náročnejšie. Navyše Petra tam nikdy nesúťažila,“ priznal pre portál sportnet.sme.sk Boris Vlha.

Vlhovej štarty

Už v pondelok čaká Liptáčku alpská kombinácia, ktorá na MS pozostáva zo super-G a slalomu. Na ďalší deň by nemala líderka Svetového pohára chýbať na štarte super-G. Potom naskočí až o týždeň, najprv do paralelného obrovského slalomu, potom do obrovského slalomu (18. februára) a slalomom (20. februára).

Petra obhajuje tri medaily, ktoré získala pred dvomi rokmi vo švédskom stredisku Aare.

