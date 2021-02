4. február 2021 ELA Zo Slovenska Kontrola práce z domu štátom? Je to BLUD a šikana!, odkazujú vláde zamestnávatelia

Vládou nariadený home office a kontroly zo strany štátu vyvolali u zamestnávateľov vášne.

Vláda od pondelka 8. februára nariadila povinnú prácu z domu, ak to jej charakter umožňuje. Detaily, ktoré pracovné miesto by sa nedalo vykonávať z domu, zatiaľ nespresnila.

Táto informácia sa nestretla s pochopením niektorých zamestnávateľov. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovke zdôraznil, že sa budú robiť kontroly a zamestnanci podľa neho môžu posielať podnety. Krajniak zatiaľ nepovedal, ako budú trestať zamestnávateľov za prípadné neumožnenie práce z domu.

Blud a šikana

Kontrola firiem zo strany rezortu práce a inšpektorátov, či umožnili home office všetkým zamestnancom, ktorým to charakter ich práce dovoľuje, bude len ťažko vykonávateľná. Pre TASR to uviedli výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina a tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták.

Takéto kontroly považuje Serina za blud. Inšpektori práce totiž nemajú podľa neho ani poňatia, ktorý pracovník môže a ktorý nemôže vykonávať svoju prácu z domova.

„Ide opäť o prejav nedostatku vzdelania a autoritárstva tých členov vlády, ktorí za tento nezmysel hlasovali,“ kritizuje Serina s tým, že to vyvolá len veľa konfliktov a sporov a takisto aj súdnych žalôb. „Nepredpokladám, že sa podnikatelia nechajú štátom šikanovať,“ uzavrel Serina.

O nich bez nich

Hošták zase upozorňuje, že opatrenie predstavuje pomerne veľký zásah do vzťahov zamestnanca a zamestnávateľa. Tento krok pritom nebol napriek predchádzajúcim dohodám vopred vôbec prekonzultovaný so zástupcami zamestnávateľov.

„A návrh ako taký predstavuje veľký zásah do vzťahov zamestnanec a zamestnávateľ i z dôvodu, že v pracovnej zmluve je predsa uvedené a teda dohodnuté miesto výkonu práce, a to platí,“ zdôraznil Hošták s tým, že ak to chce niekto zmeniť, malo by to byť len so súhlasom zmluvných strán a s príslušnou kompenzáciou nákladov.

Tiež potvrdzuje, že si nie je istý, podľa čoho bude príslušný inšpektor posudzovať, že práve daná konkrétna práca v komplexe pracovných procesov zamestnávateľa je vhodná alebo nevhodná na prácu z domu.

„Existuje tu zásadná informačná asymetria medzi štátom a zamestnávateľom, pri ktorej je mnohokrát i otázka know-how, ako a prečo zapojiť ktorého zamestnanca do výkonu pracovnej činnosti na pracovisku. Nehovoriac o otázkach spojených s výkonom kontroly práce z domu, kompenzácie vyšších nákladov z toho vyplývajúcich a podobne,“ uzavrel Hošták.

