Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Vo vypočutí uspeli ďalší štyria uchádzači na sudcu Najvyššieho správneho súdu Vo verejnom vypočutí v rámci tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR uspeli štyria uchádzači. 18. jún 2021 Správy Politika

18. jún 2021 Správy Politika Vo vypočutí uspeli ďalší štyria uchádzači na sudcu Najvyššieho správneho súdu Vo verejnom vypočutí v rámci tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR uspeli štyria uchádzači.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Postúpili tak do druhej časti výberového konania, v ktorej bude Súdna rada SR overovať ich sudcovskú spôsobilosť a majetkové pomery.

„Súdna rada SR po verejnom vypočutí uchádzačiek a uchádzačov o funkciu sudcu NSS SR v treťom kole výberového konania rozhodla, že uchádzači Michal Novotný, Michal Matulník, Katarína Cangárová a Peter Potásch boli úspešní vo verejnom vypočutí,“ uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Vo verejnom vypočutí neuspeli Jana Dráčová a Antónia Horňáková.

Venujú sa advokácii

Cangárová sa venuje advokácii, rovnako tak aj Matulník. Ten je v súčasnosti aj poradca Ústavného súdu (ÚS) SR. Novotný je štátny tajomník na Ministerstve spravodlivosti SR a Potásch je profesor v odbore správneho práva.

Mazák priznal, že výsledok troch kôl výberového procesu je lepší, ako predpokladal. Neobáva sa, že by NSS SR nezačal od 1. augusta fungovať. „Už prestávam byť mierne optimistický, teraz už som optimistický. Najmä, ak vieme, že každý sudca, tak ako to bolo dohodnuté, bude mať nie jedného, ale dvoch asistentov. To je výrazné posilnenie prác, ktoré odbremenia sudcov od toho, aby sa venovali rutinnej, byrokratickej alebo administratívnej činnosti,“ dodal.

Verejné vypočutie

Myslí si, že hoci noví sudcovia NSS SR boli vyberaní v relatívne krátkom čase, spĺňajú prísne kritériá. „Mám veľkú dôveru k jeho personálnemu obsadeniu, som pevne presvedčený, že túto dôveru nesklamú. Rozbeh bude o to lepší, lebo majú na čo nadviazať, výborné výsledky správneho kolégia Najvyššieho súdu sú dobrou štartovacou čiarou, lepšou, ako mali naši kolegovia v Českej republike,“ zdôraznil.

V prvých dvoch kolách výberového konania uspelo dovedna 16 uchádzačov na sudcu NSS SR vrátane jeho nového predsedu Pavla Naďa. Spolu s pozíciou predsedu NSS SR sa má obsadiť 30 sudcovských miest. Výberové konanie na sudcu NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti i majetkových pomerov.

Výberové konania

Do výberového konania sa mohol prihlásiť sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po obdobie desiatich rokov a dosiahol vek 30 rokov k dňu výberového konania. V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou aj zloženie odbornej justičnej skúšky. Za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika.

Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Funkčný má byť od 1. augusta.

ilustračné foto

Zdroj: TASR