18. jún 2021 han Politika Matovič pripustil, že si zbalí kufre a SKONČÍ v politike! KEDY to má v pláne? Je to pol na pol! Tak sa vyjadril niekdajší slovenský premiér a súčasný minister financií Igor Matovič na margo svojho zotrvania v politike.

Líder strany OĽANO sa na túto tému rozhovoril pre web aktuality.sk. Čo viac k tomu v rozhovore prezradil?

Aj keď nemá koaličná strana OĽANO v súčasnosti v prieskumoch vysoké čísla, stále je to líder v koalícii. Môžu za to voľby v roku 2020, ktoré ovládli práve matovičovci. Lenže, čo sa stane v budúcich voľbách? Bude Matovič na kandidátke?

Reakcia Matoviča

„Vôbec nie som rozhodnutý. Dávam tomu momentálne jedna k jednej. Je dosť možné, že si poviem, že po tých trinástich rokoch – za dva roky, keď budú voľby, to bude pätnásť rokov – boja za očistu Slovenska proti mafii, veľakrát s holými rukami a sám, asi budem mať toho aj dosť,“ povedal Matovič pre aktuality.sk.

„Dnes si viem predstaviť, že nebudem kandidovať,“ poznamenal líder OĽANO.

Čo môže zmeniť jeho rozhodnutie? Aj k tejto otázke sa minister financií vyjadril: „Obávam sa seba samého, ale keď zistím, že mafia má reálnu šancu dostať sa k moci, nedá mi to a budem sa snažiť zabojovať. S veľmi veľkou pravdepodobnosťou by som však po týchto voľbách naozaj kufre zbalil. Cítim to dnes takto najpravdepodob­nejšie.“

Zdroj: Dnes24.sk