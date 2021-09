Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Michal Svítok , TASR/Dano Veselský Volebný PRIESKUM: Smer naberá na sile a sťahuje náskok Hlasu! KOALÍCIA sa prepadá Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali začiatkom septembra, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 18,5 percenta hlasov. Aké by bolo ďalšie poradie? 12. september 2021 han Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Michal Svítok , TASR/Dano Veselský

Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s podporou 14,4 percenta. Tretia by bola strana SaS s 11,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie OĽANO s 8,2 percenta, nasleduje Progresívne Slovensko so siedmimi percentami, Republika (6,8 percenta) a hnutie Sme rodina (6,7 percenta). So ziskom 6,1 percenta by sa do NR SR dostalo aj KDH a poslednou stranou by bola Aliancia (5,5 percenta).

Do NR SR by sa nedostali ĽSNS (4,6 percenta), SNS (3,6 percenta), Za ľudí (2,2 percenta) a Dobrá voľba (2,1 percenta).

Prieskum sa realizoval od 1. do 9. septembra na vzorke 1 002 respondentov.

Vzostupy a pády

Ako uvádza TV Markíza na svojom webe tvnoviny.sk, oproti podobnému prieskumu z júna si najviac polepšil opozičný Smer-SD, až o 2,4 percenta. Výrazne narástla aj Republika okolo odídencov z ĽSNS, konkrétne o 2,2 percenta. Naopak najviac stratil od júna Hlas-SD, vtedy by ho volilo o 3,1 percenta občanov viac. Prepad preferencií pokračuje aj v strane Za ľudí, ktorá medzičasom stratila viaceré významné tváre. Oproti júnovému prieskumu by ju volilo o 1,2 percenta menej ľudí. Podobný prepad, presne o 1,1 percenta, zaznamenala aj SaS.

