8. marec 2023 TOS Regióny Východniarke zavaril mladý šofér, musela prudko zabrzdiť: PREKVAPILO ju, ČO sa dialo ďalej! Nechýbalo veľa a dôjde ku kolízii. K podobným situáciám dochádza na našich cestách a parkoviskách denne, táto konkrétna sa však líši jej pokračovaním.

Slovenské cesty a parkoviská sú plné vytrubovania, vybrzďovania a rôznych iných agresívnych prejavov. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo ľuďom zaimponovalo to, čo sa rozhodla zdieľať šoférka zo Sniny.

Zostala prekvapená

„Touto cestou by som sa chcela poďakovať mladému vodičovi čierneho Volkswagenu, ktorý mi dnes na parkovisku pri Tescu síce nedal prednosť, ale keď videl, že som musela prudko zabrzdiť, hneď vystúpil z auta a prišiel sa ospravedlniť a spýtať, či je všetko v poriadku,“ uviedla pre komunitnú facebookovú stránku.

Doplnila, že pre niekoho je to možno samozrejmosť, ale ju to v dnešnej dobe, kedy ľudia často prestávajú byť ľuďmi, milo prekvapilo a potešilo.

Správanie mladíka oceňujú aj ďalší, príspevok za krátky čas získal stovky lajkov.

„Riadny frajer, to sa v Snine veľmi nerobí,“ píše v komentári Viera. „Tak to klobúk dole pred mladým šoférom,“ zareagovala Maja. „Uvedomil si, že spravil chybu, tak je správne sa aj ospravedlniť. Takto by mal robiť každý. Nezáleží na tom, či je mladý alebo starý,“ píše Anna.

„Klobúk dole pred takým mladým šoférom, to sa v Snine veľmi málokedy stáva, aby vyšiel z auta a čestne priznal chybu. A je veľmi pekné aj to, že pani takto oficiálne poďakovala,“ myslí si Alexander.

Každopádne môžeme súhlasiť. Aj keď nejde o závažnú situáciu, dozvedieť sa o podobných gestách a možno tým aj inšpirovať ďalších, nie je na škodu. Obzvlášť v tejto dobe, v ktorej sme čoraz častejšie svedkami skôr nenávistných prejavov.

