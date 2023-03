Zdroj: Pixabay.com , Netflix/Drive to Survive Seriál zo zákulisia motošportu BÚRA mýty: Zo žien sa stávajú veľké fanúšičky Formuly 1! Popularita Formuly 1 bola na ústupe, keď náhle zmenila smer a raketovo jej začala stúpať sledovanosť aj návštevnosť. Medzi fanúšikmi sú už aj tínedžeri či ženy. 7. marec 2023 TOS Magazín Lifestyle

Seriál zo zákulisia motošportu BÚRA mýty: Zo žien sa stávajú veľké fanúšičky Formuly 1! Popularita Formuly 1 bola na ústupe, keď náhle zmenila smer a raketovo jej začala stúpať sledovanosť aj návštevnosť. Medzi fanúšikmi sú už aj tínedžeri či ženy.

Pre šport nastala iná doba. Noví diváci či fanúšikovia sa už nezískavajú výlučne športovými výkonmi. Rôzne štatistiky či rekordy sú pre tých najoddanejších fanúšikov a športové kanály. Masy chcú vidieť osobné životné príbehy a emócie. Sú zvedaví, čo je za oponou.

Predzvesťou Beckham

Predzvesťou tohto vývoja bol už futbalista David Beckham. Vynikajúci hráč s excelentou kopacou technikou, no nebol ten najtalentovanejší. Napriek tomu bol svojho času jednoznačne najslávnejším futbalistom a možno aj športovcom sveta. Miloval totiž pozornosť a nechával nahliadnuť do svojho súkromia. Zábery na jeho luxusné autá či interiéry pútali viac ako klasické pozápasové rozhovory plné zvyčajných fráz.

Drive to Survive

Dnes sa to už naplno rozbehlo. Vzniká celý rad športových seriálov, ktoré odkrývajú životné príbehy aj emócie hlavných aktérov. A tou najlepšou ukážkou, aký to môže mať vplyv na samotný šport, je dokumentárny seriál zo zákulisia Formuly 1 Drive to Survive, ktorý bol uvedený na Netflixe v roku 2018. A keď sa už zdalo, že F1 sledujú už len jej skalní fanúšikovia, tento televízny počin všetko zmenil.

„Diváci chcú ísť nad rámec vysielanej verzie športu. Sú zvedaví na životy elitných športovcov, je tu túžba pochopiť šport iným spôsobom,“ vysvetľuje James Gay-Rees, producent Formula 1: Drive to Survive.

Výsledok? F1 získala a stále získava množstvo nových a poväčšine mladých fanúšikov. Až extrémne sa zvýšil záujem o tento motoristický šport zo strany žien. Jeho televízna sledovanosť podľa niektorých prieskumov vzrástla zhruba o 40% oproti obdobiu pred uvedením seriálu (minimálne na niektorých trhoch).

„Dal jazdcom ich identitu,“ uviedol na margo populárneho dokumentárneho seriálu Ross Brawn, bývalý generálny riaditeľ F1. Narážal na to, že šou doslova odstránila jazdcom nepriehľadné prilby. Diváci ich tak konečne spoznali. To všetko aj vďaka nahliadnutiu do ich životov mimo súťažného sveta. Spoznali ich luxusný životný štýl pod extrémnym tlakom. Okrem jazdcov sa hviezdami z večera do rána stáli aj manažéri tímov.

Umelá rivalita?

Zaujímavosťou je, že prvá séria bola bez top tímov Ferrari a Mercedesu. Formula 1 je vo všeobecnosti známa tajnosťami a paranojou. Vpustiť do svojich útrob filmárov a následne tak aj verejnosť tieto dva tímy nechceli. Keď uvideli sledovanosť, ustúpili a v ďalších sériách nechýbajú.

Vo štvrtej sérii sa na seriáli odmietol podieľať hviezdny Max Verstappen z tímu Red Bull, ktorému vadilo skresľovanie reality. Podľa jeho názoru dochádzalo k vytrhávanie viet z kontextu a Netflix, aby bol seriál viac dramatický, vytváral rivalitu medzi jazdcami, ktorá v skutočnosti neexistovala.

Dohováral mu aj šéf F1 Stefano Domenicali. „Je potrebné pochopiť, že dramatizácia je súčasťou procesu k podnieteniu záujmu,“ obhajoval spôsoby filmárov pred médiami.

„Musíte si uvedomiť, že je to televízna relácia, ktorá je pre zábavu. Je zrejmé, že sa urobí dráma z niečoho, čo možno nebolo až také dramatické," rovnako hájil filmárov šéf stajne Red Bull Christian Horner.

Verstappen v novej piatej sérii, ktorá bola uvedená len nedávno, opäť účinkuje.

Vráti sa?

Jednou z hviezd seriálu je jazdec Daniel Ricciardo, ktorý však v silnej konkurencii stratil miesto na štartovom poli a tým pádom ho rovnaký osud čaká aj v seriáli.

Výkonný producent Paul Martin: „Som veľkým fanúšikom starých telenoviel z 80-tych rokov, možno to s ním bude podobné ako v prípade Bobbyho Ewinga. Postavy končia, prichádzajú nové, vracajú sa,“ naráža na populárny seriál Dallas a zároveň tým poodhaľuje zmýšľanie tvorcov.

Filmári však o tom, koho jednotlivé tímy postavia na štart, nerozhodujú. Aj keď okolo ich vplyvu na kolotoč Formuly 1 vzniklo mnoho dohadov.

Aj iné športy

V každom prípade, Netflix bol v prípade Formuly 1 takzvaný gamechanger a postaral sa o neuveriteľný nárast popularity tohto športu.

Nejde však len o formulu. Známy je tiež seriál Break Point zo sveta tenisu či Make or Break z toho surferského. A na ceste sú ďalšie športové seriály podobného typu, ktoré postupne získavajú nálepku reality show. A to z prostredia futbalových MS 2022, cyklistických pretekov Tour de France aj ďalších športov či súťaží.

Veľmi úspešne pracuje so životnými príbehmi aj UFC, teda organizácia zmiešaných bojových umení, ktorá dlhodobo ponúka pred galavečermi série dokumentov o jednotlivých aktéroch. V mnohých prípadoch si samotní bojovníci vytvárajú medzi sebou umelú rivalitu, aby zvýšili záujem o svoje zápasy a tým potenciálne aj svoju cenu.

Na Slovensku podobné série dokumentov vydáva na svojom Youtube kanáli domáca organizácia Oktagon MMA. Na túto vlnu chcú však naskočiť aj ďalšie športy, na Voyo sú napríklad prvé časti zákulisného seriálu Do neba a do pekla: Spartak Trnava. Tradičný futbalový klub otvoril dvere svojej šatne a dáva nahliadnuť aj do domácností trénera či hráčov.

