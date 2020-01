25. január 2020 Marek Kravjar Správy Zo Slovenska Vojna v koalícii. Danko obvinil ministra z „politického chrapúnstva". Richter vracia úder

Danko chrlí lávu a už nadáva nielen opozícii, ale aj svojim (už bývalým) voličom a koaličným partnerom. Minister Richter kvôli dôchodkom obviňuje Danka z nekompetentnosti.

Zdroj: TASR

Pred voľbami v roku 2016 to bola veľká sláva. Vtedy mimoparlamentná Slovenská národná strana predstavila víziu v predstihu tri a pol mesiaca pred voľbami v 50-stranovom dokumente s heslom Hrdo, odborne, slušne.

Mesiac pred tohtoročnými voľbami SNS predstavila svoj program ako predposledná politická strana. Na tlačovej konferencii predseda strany Andrej Danko však opomenul priority, s ktorými ide SNS do volieb. Namiesto toho vymenúval, čo všetko SNS za štyri roky vo vláde spravila.

Dankova sebaľútosť

A ani nie oslavne, ale porazenecky. Uvedomuje si, že strana je na pokraji zvoliteľnosti a voliči mu odchádzajú k extrémistom a populistom. „SNS pomohla tisícom ľuďom a ja žasnem nad plytkosťou tých, ktorí sa zaujímajú len o to, či sa niekedy zakokcem,“ vyčíta Danko svojim voličom. V januári Danko dokonca vyhlásil, že pokiaľ by sa SNS nedostala do parlamentu, už by nenašiel „vnútornú silu bojovať bez tretiny žalúdka, s nervami a vypätím za vojakov či učiteľov.“

Danko sa však nehnevá len na svoje ovečky, ale útočí aj na svojich koaličných partnerov. Aj pri nich sa neostýcha používať vulgárny jazyk. Svoj hnev najnovšie nasmeroval na beztak kontroverzného ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) z dôvodu, že Sociálna poisťovňa zrejme nestihne vyplácanie vyšších minimálnych dôchodkov načas a svoj dlh pravdepodobne vyrovná až niekedy v lete budúceho roka.

Andrej Danko obvinil tento týždeň ministra práce a šéfa Sociálnej poisťovne z „politického chrapúnstva“. Podľa neho „odmietajú“ od januára vyplácať dôchodcom minimálne dôchodky v súlade s novelou, ktorú presadila SNS.

Minimálne penzie sa zvýšia v priemere o 48,39 eura. Kým dnes je najnižšia penzia pri tridsiatich rokoch dôchodkového poistenia 278,90 eura, na budúci rok bude 334,29 eura. Ministerstvo práce odhaduje, že na budúci rok by malo minimálny dôchodok dostávať 170-tisíc ľudí, čo je viac ako trojnásobok súčasného počtu.

„Nejaký" Richter

Dankova novela zvýši výdavky na minimálne dôchodky v ďalšom roku zhruba o 100 miliónov e­ur.

Danko v tom vidí zámer Smeru, aby pred voľbami zabránili rastu preferencií Slovenskej národnej strany.

„Nedovolím nejakému Richterovi ničiť prácu SNS. Ak nebudú vyplatené tieto dôchodky, podľa mňa sa dopustia aj trestných činov,“ povedal zúfalec Danko.

Vnímanie pravdy má však Danko výrazne posunuté a realita je taká, že minister práce a šéf Sociálnej poisťovne momentálne nemajú reálnu možnosť vyplácania zvýšených dôchodkov načas. Zákon síce už prezidentka Zuzana Čaputová podpísala, ale je pravdepodobné, že to poisťovňa jednoducho nie je schopná zrealizovať tak rýchlo.

„Faktom však zostáva to, na čo Sociálna poisťovňa poukazovala už v legislatívnom procese, t. j. že na vykonanie novely zákona musí zisťovať údaje, ktoré nemá vo svojej databáze,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa a opakuje, že robí všetko preto, aby si svoju zákonnú povinnosť splnila.

Na to reagoval minister Richter dnešným vyhlásením, kde Danka vyzýva, aby sa staral radšej o svoje problematické rezorty.

„Musím sa opäť ohradiť voči osobným útokom predsedu SNS Andreja Danka voči mojej osobe a celému ministerstvu v súvislosti s vyplácaním minimálnych dôchodkov Sociálnou poisťovňou, ktoré zazneli na jeho dnešnej tlačovej besede,“ začal opatrne Richter na margo Dankovho vyjadrenia, kde označil prístup zainteresovaných „liknavým, dokonca až zákerným".

„Veľmi ma mrzí, že predseda SNS naďalej vytrvalo ignoruje všetky argumenty a varovania odborníkov a Sociálnej poisťovne, na ktoré ho opakovane osobne upozorňoval aj GR SP Ľubomír Vážny. Všetky odborné reakcie k poslaneckému návrhu SNS k úprave minimálnych dôchodkov od začiatku konštatovali aj to, že termín účinnosti zákona nie je reálny a vyplácanie nových minimálnych dôchodkov pre približne 120-tisíc dôchodcov sa napriek maximálnej snahe Sociálnej poisťovane nemôže stihnúť do začiatku tohto roka," zopakoval argumenty Richter

Tiež ubezpečuje dotknutých dôchodcov, že neprídu ani o cent, len niektorí dostanú svoj nárok doplatený spätne.

Staraj sa o svoje

Danka tiež poučuje a vyčíta mu, že účelové a politické vťahovania ministrovej osoby do tejto témy je neopodstatnené, pretože Sociálna poisťovňa nepatrí pod ministerstvo ale je samostatná verejnoprávna inštitúcia.

„Z pozície ministra dnes nemám nijakú možnosť ešte viac urýchliť konanie SP. Ako som už opakovane informoval, ako predseda Dozornej rady SP som sa opakovane o stave vyplácania minimálnych dôchodkov informoval a apeloval na využitie všetkých zákonných možností v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia tejto neštandardnej situácie. Tému som otvoril aj na ostatnej Dozornej rade, kde GR Ľ. Vážny všetkých prítomných ubezpečil, že SP si splní zákonnú povinnosť," dodáva Richter.

„Všetci vieme, že táto inštitúcia je momentálne vplyvom sociálnych opatrení vyťažená asi najviac v svojej histórií. Pána Danka vyzývam, aby bezdôvodne neútočil na iných, ale venoval sa najmä problémom v svojich rezortoch," podotkol v závere na adresu rezortov pod gesciou Dankovej strany, ktorých škandály zapĺňajú stránky novín počas celého funkčného obdobia.

Zdroj: Dnes24.sk