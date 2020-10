24. október 2020 Zo Slovenska Záhadný Tribeč opäť prekvapuje: Zdá sa, že pátrači neboli v lese sami!

Prieskum Pohotovstného pátracieho tímu a členov Ozbrojených síl SR priniesol mrazivé momenty. Neznámy hlas na videu si nikto z nich nevie vysvetliť.

Záhadné zmiznutia v pohorí Tribeč pritiahli pozornosť Pohotovostného pátracieho tímu. Ide o občianske združenie, ktoré sa zaoberá pátraním po nezvestných osobách.

Zradný lesný terén sa spolu s nimi vybrali preskúmať aj príslušníci Ozbrojených síl SR. „Spoločné cvičenie bolo určené hlavne na spoluprácu a navigáciu v ťažko dostupnom teréne počas noci a využitie na to určenej techniky,“ uvádzajú vo videu.

Pátrači sa zamerali na miesta, kde v minulosti zmizol najvyšší počet osôb, a to Javorový vrch či Čierny hrad.

Prevažná časť tímu mala byť skeptická a počas spoločného cvičenia nepredpokladala žiadne mysteriózne odhalenie.

Strata orientácie

Termokamery v teréne zachytili predovšetkým vysokú zver i drobné hlodavce. Ako prvé ich prekvapilo, že kompas stále menil pozíciu.

„Ja sa nečudujem, že sa tu ľudia strácajú, lebo mi kompas ukazuje každú chvíľu inú stranu,“ povedal jeden z členov prieskumného tímu. Pri porovnaní navigácie to potvrdili aj ostatní pátrači.

Veľké nepresnosti, ktoré navigácie ukazovali, si vysvetľovali možnou geomagnetickou činnosťou v tomto pohorí. Z prieskumu odchádzali s tým, že žiadne mysteriózne javy ani anomálie nezachytili.

Neznámy hlas

To však ešte nevedeli, čo ich čaká po spätnom prehratí záznamov. Mikrofóny kamier totiž zachytili neznámy hlas, ktorý volá meno „Štefan“.

„Počas postprodukcie sme zistili, že s nami na Javorovom vrchu bol aj Štefan. To, prečo kamera zachytila iba jeho hlas a kto to vlastne bol, ostáva otázne,“ dodáva sa vo videu.

Členovia prieskumu tvrdia, že na mieste nikto tento hlas nepočul a nikto nikoho nevidel. Do dnešného dňa si tento jav vysvetliť nevedia.

„Spozoroval to až chalan, ktorý to video spracovával. Preveril si aj zvukovú nahrávku, no na nič sme neprišli. Boli tam aj iné momenty, ktoré sme ale vedeli logicky vysvetliť, takže sme im neprikladali vážnosť, no toto nám rozum neberie,“ prezradil pre portál Dnes24.sk jeden z účastníkov prieskumu.

Vrátia sa na miesto?

Neznámy hlas sa vo videu ozve približne v 35. minúte a 45. sekunde. „Čo sa týka pocitov, môžem povedať za seba, keďže tu v okolí aj bývam a som aj jeden zo zúčastnených, že mňa ten les nijak neprekvapil. V tomto období je taký pochmúrny, studený. A rovnako mi dá za pravdu aj manželka, ktorá to tvrdí, odkedy sa sem prisťahovala, že v tomto období má ten les zlú energiu. Takže to všeobecne bolo v celom lese nielen v niektorých lokalitách,“ dodal člen pátracieho tímu.

Ďalší z účastníkov priznáva, že na Javorovom vrchu mal divné pocity, ale nevylúčil, že sa tam ešte v noci vrátia.

Foto: ilustračné

