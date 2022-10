Zdroj: pixabay.com , TASR Zažehná Matovič krízu v gastre? Najprv tu ŠAŠKUJE s krčahom, teraz s BLOČKAMI, kritizuje Hlina Návrh ministerstva financií, ktorý sa nenápadne dostal do druhého čítania, síce ešte nie je v platnosti, no už teraz rozdúchal vášne medzi podnikateľmi v gastrosektore. 27. október 2022 ELA Správy Zo Slovenska

Zdroj: pixabay.com , TASR

Ešte sa nestihli spamätať z covidu a zatvorených prevádzok na dlhé mesiace, teraz čelia energetickej kríze. Reč je o gastrosektore, ktorý rovnako ako mnohé iné odvetvia čelí enormným cenám energií: Počnúc potravinami, vstupnými nákladmi až po spomínané výdavky na plyn a elektrinu.

Nápad za 500-tisíc eur

Hoci vláda v stredu neprijala žiadne oficiálne rozhodnutie o pomoci podnikom s vysokými cenami energií, napriek tomu rokovala. Konkrétne riešenie na stole ešte nie je.

Darmo hotelieri a podnikatelia v gastre dlhodobo volajú po znížení DPH, minister financií Igor Matovič o tejto možnosti nechce ani počuť. Prišiel však s akýmsi nápadom o zbieraní bločkov v reštauráciách.

Ľudia by si pýtali bločky napríklad v reštaurácii a prostredníctvom štátnej aplikácie by sa im vracala späť na účet určitá suma. Tento systém má motivovať podnikateľov v službách oficiálne dokladovať tržby a ľudí platiť dane. Mimochodom, aplikácia by stála takmer pol milióna eur.

Neblúznite o nižšej DPH

Minister financií jasne odkázal, že nižšia DPH v gastro sektore, po ktorej biznis tak dlho volá, sa určite v najbližšej dobe nezavedie. „Keď teraz tu niekto blúzni o tom, že lepšia je znížená DPH, no nie je lepšia znížená DPH, lebo minimálne pol roka nebude znížená DPH. Lebo to neprešlo minulý mesiac, tým pádom, keď najskôr by teoreticky mohla, tak možno od júla budúceho roku,“ tvrdí minister financií.

Matovič odmietol požadované zníženie dane z pridanej hodnoty pre gastro prevádzky na desať percent. Tento model by podľa neho pomohol viac bohatým ľuďom.

Krútia nad tým hlavou

Návrh vracať 20 percent hodnoty tržieb z bločkov z gastroprevádzok ohodnotil exminister hospodárstva Richard Sulík (SaS) ako ďalšiu „atómovku“ Igora Matoviča. Myslí si, že to povedie k nárastu cien. Navrhuje preto zníženie DPH pre gastro na 10 percent.

Súhlasí s tým aj Boris Kollár (Sme rodina), ktorý je s Matovičom vo vláde. Ak takýto návrh príde z vlády, zahlasuje zaň. „Keby sa znížila DPH na 10 percent, tak aj ten gastro priemysel prestane blbnúť, vymýšľať tajné kasy, prestane odžubávať a začne platiť dane,“ zhodnotil Kollár. Matovičov návrh však považuje za komplikovaný.

„Táto práca ministra financií je dokonalá ukážka toho, prečo sme odišli z koalície,“ zareagovala strana SaS na Facebooku. „Aby sme si nezvykali na časy bez „atómofiek“ Igora Matoviča, na svete je ďalšia a spĺňa všetky atribúty kvalitnej atómofky,“ napísali liberáli. „Nikto nevie, čo má priniesť, nemáme ako zmerať výsledky a efektivitu. Nevieme, koľko to bude stáť. Nikto ešte vlastne nevie, čo, kedy, ako a prečo. Pokojne sa tiež môže stať, že žiadny takýto zákon nikdy neuzrie svetlo sveta, lebo sa Igor začne hrať s niečím iným,“ konštatujú v statuse.

Šaškovanie s krčahom

Do Igora Matoviča sa pustil aj Alojz Hlina (Dobrá voľba a Umiernení), ktorý je okrem politiky známy aj z gastro sektora. Súčasná vláda podľa neho hazarduje s celým segmentom. Upozornil hneď na niekoľko krokov, s ktorými prišla, a dôsledky, aké z toho podľa neho môžu vyplynúť. „Šaškuje sa tu s krčahom, teraz zase nejaký ´geniálny nápad s bločkami a medzitým sa celý segment presúva do šedej, resp. čiernej zóny. A v takej zóne sa darí mafii a všelijakej bagáži, a to, zdá sa, niekomu aj vyhovuje,“ myslí si.

Mimochodom, presne pred rokom Matovič nižšiu DPH pre gastro sám navrhoval. Jeho podmienkou bolo spomínané zavedenie detského menu, teda polovičnej porcie z každého jedla za polovičnú cenu, ďalej eko menu, čo by znamenalo polovičnú porciu za trištvrte ceny. Schytal aj vtedy spŕšku kritiky.

Gastro podľa Hlinu neho rozhodne nižšiu DPH potrebuje ako soľ. Na konci reťazca je aj tak zákazník, ktorý si v reštauráciách musí už teraz poriadne priplatiť.

„Matovič nikdy nebude súhlasiť so zníženou DPH, lebo by to pomohlo prežiť nám. Čo ako je to plytké, je to tak. Matovič je zákerný a pomstychtivý človek. V parlamente vraj spomínal, že ak skoro niekoho nenávidel, tak to boli Hlina a Sulík, ale nakoniec to vraj zvládol. Nezvládol,“ odkázal.

Kritizujú aj hotelieri

Iniciatívy Zachráňme gastro!, ktorá dlhodobo volá po nižšej DPH, sme sa opýtali, čo hovoria na Matovičov nápad s bločkami a celkovú situáciu v gastre. „Väčšina krajín Európy, väčšina slovenských politikov aj celý gastrosektor podporujú výrazne nižšiu DPH pre reštauračné stravovanie. Preto, lebo je to osvedčené a systémové riešenie. Takéto zníženie by pomohlo slovenským malým a stredným podnikateľom, ich zákazníkom aj cestovnému ruchu. Podobne, ako už dlho pomáha v iných krajinách,“ uviedol pre Dnes24 Stanislav Pavlík, hovorca Iniciatívy Zachráňme gastro!

Rovnako kritickí sú aj zástupcovia hotelierov a podnikateľského sektora. „Štát by nemal suplovať súkromné spoločnosti a vytvárať akúsi formu „cashbacku“ pre obyvateľov, ako je to v uvedenom predkladanom návrhu, ktorý nemožno nazvať systémovým opatrením a ani pomocou pre podnikateľské prostredie. Takéto opatrenie nie je zárukou vyššej návštevnosť ľudí v reštauráciách počas večerov či počas obdobia, kedy sú tržby najnižšie,“ povedal pre Pravda.sk o návrhu Marek Harbuľák, prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

Vratky cez bločky gastro sektor nezachránia, tvrdí pre Pravda.sk Marián Galajda z Tatry Mountain Resorts. „Najprv je potrebné pomôcť samotným podnikateľom, aby mohli v súčasnej situácii pri násobne vyšších účtoch za energie vôbec variť a existovať. Napríklad čím skôr znížiť DPH a až potom riešiť všetko ostatné. Aby si ľudia tú večeru mali kde dať a bolo vôbec možné bločky získať,“ hovorí Galajda.

O zákone sa malo hlasovať dnes (27. októbra), no schôdza bude pre kybernetický útok pokračovať zrejme až 8. 11.

