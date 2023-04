Zdroj: Dnes24.sk Zážitky kuriérov pri doručovaní jedla: Výčitky, nervy, alebo zákazník čo NEVIE, kde býva Od začiatku pandémie kvôli Covidu-19 sa aj na Slovensku ešte viac rozmohli donáškové služby. Jedlá si objednávame radi, kuriéri tak majú rôzne zážitky. 9. apríl 2023 Ľubomír Hudačko Rôzne

9. apríl 2023 Ľubomír Hudačko Rôzne Zážitky kuriérov pri doručovaní jedla: Výčitky, nervy, alebo zákazník čo NEVIE, kde býva Od začiatku pandémie kvôli Covidu-19 sa aj na Slovensku ešte viac rozmohli donáškové služby. Jedlá si objednávame radi, kuriéri tak majú rôzne zážitky.

Počas rozvážania jedál sa kuriérom môže prihodiť kadečo. Okrem nepríjemností na ceste a nervozity sa viacerí kuriéri donáškových služieb pre Dnes24.sk zhodujú, že potrebujú aj dávku trpezlivosti so zákazníkmi.

Niektorým nie je vôbec do smiechu, ak zákazník neuvedie správny popis v adrese. „Stalo sa mi, že pánko uviedol ulicu na rozmedzí inej ulice. A tak navigácia hľadala takú, ktorá bola inde ako jeho bydlisko. Blúdil som celé minúty hore dole, kde to vlastne mám ísť. Jedna vec je zadať adresu a druhá bývať na úplne inom čísle. Človek vtedy prevetrá svoj slovník do špiku kostí,“ hovorí z vlastnej skúsenosti pre Dnes24.sk Jano.

Vchody bez čísel

Aj po konci obmedzení kvôli pandémii sa nájdu zákazníci, ktorí si chcú nechať doručiť objednávku iba pred dvere a kuriérovi ani neotvoria.

Iní pre zmenu pomôžu tým, že mu idú oproti a uľahčia hľadanie vhodnej adresy.

„Niektoré sídliská však majú potme absolútne nečitateľné čísla vchodov do bytoviek, prípadne nemajú žiadne číslo. Je potom náročné vedieť, kam donášku doručiť,“ hovorí Pavol na margo svojich zážitkov.

Nereálne stihnúť

Špecialitou sú rozostavané oblasti, kde ešte domy nemajú čísla a po zotmení sa ťažko hľadá adresa aj kvôli chýbajúcemu osvetleniu.

„Často sa stane, že kuriér je konfrontovaný výčitkami, kde je tak dlho. Zákazník však nevie, že jeho objednávku neraz nie je možné doručiť skôr, pretože o všetkom rozhoduje aplikácia. A tá môže hodiť objednávku tak, že ju treba doručiť do 15:30, pričom reálny čas je už 16:30,“ vraví viac k téme Dalibor.

V reštauráciách tak jedlo za ten čas vychladne a nikto po ňu nepríde ani celú hodinu. Potom v aplikácii naskočí kuriérovi, ktorý práve začal zmenu, takýto nereálny čas doručenia.

Skupina Rómov potme

„Zákazník čaká jedlo doručené na daný čas a keď ho nemá, pomaly rozmýšľa nad zrušením objednávky. Niekedy je kuriérov málo, preto nie je možné splniť všetky objednávky na minútu presne,“ vysvetlil ďalej Dalibor.

Ďalšou situáciou, keď človek potrebuje poriadnu trpezlivosť a ostražitosť je doručenie objednávky do rómskej oblasti.

„Ešte som len zastavil s autom na parkovisku a už som u nich vzbudzoval pozornosť. Hneď prišli k autu a dobre, že mi ho sami neotvorili. Všetci sa nahrnuli ku mne a tvrdili, že je to objednávka pre nich. Ja som však volal so zákazníkom tesne predtým a nikto z nich mobil v ruke pri uchu nedržal. Takže som vedel, že to nie je pre nich. Napriek tomu sa dožadovali jedla, ale šiel som od nich preč a smeroval k pravému zákazníkovi. V tme a samému pri takejto početnej skupine mi to bolo dosť nepríjemné,“ hovorí Števo na margo skúsenosti.

Všetci kuriéri sa zhodujú, že práca je zaplatená slabo. Ak si človek vezme trojhodinovú zmenu, vo väčšom meste viac ako 10 objednávok nemá šancu stihnúť.

Presviedčal ho o opaku

„Očakával som od tejto práce viac. Človek míňa na svoje náklady benzín, voľný čas aj nervy. Je to pre mňa len dobrovoľná práca vo voľnom čase, neviem si predstaviť robiť ju ako hlavnú,“ hovorí ďalej Števo a pridal aj nezabudnuteľný reálny zážitok so zákazníkom.

„Stala sa mi jedna neuveriteľná vec. Keď som na adrese kontaktoval klienta telefonicky, pretože zvonenie na danom čísle bytovky bolo bez odozvy tvrdil mi, že býva vedľa a nie som správne. Tak som tam šiel a tam naozaj bolo také isté priezvisko. Zvonil som, aby mi otvoril, ale nestalo sa tak. Po dlhej debate a presviedčaní, že som nesprávne som počul kričať jeho pani domácu, že "ale preboha, veď ty nevieš, na ktorom čísle bývame?“ spomína na neskutočnú zápletku.

Jedlo pre kuriéra

To však nebolo všetko. Zákazník sa kuriérovi ospravedlnil, že ho pomýlil a vyzdvihol objednávku. Zároveň mu však podával niečo zabalené v taške.

„Vravel, že to je od inej reštaurácie a že to mám zobrať. Ja som o tom nič nevedel. Kuriérovi sa jedlo len tak nevracia, navyše to bolo z podniku, ktorý ani nemá takú donáškovú službu. Neveril som ušiam ani očiam. Ten človek nevedel, na ktorom čísle býva, presviedčal ma o opaku a napokon mi podával nedojedenú večeru, že ju mám vrátiť. Niektorí ľudia by asi mali vyhľadať psychológa,“ hovorí na záver divnej situácie pre Dnes24.sk Števo, ktorú tiež zažil na vlastnej koži.

Zdroj: Dnes24.sk