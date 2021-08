Zdroj: TASR/AP Žena si nedala rúško v MHD a "zavesila" to na Facebook: Má PROBLÉM, ozvala sa polícia! Istá mladá žena sa sama priznala k tomu, že porušila mimoriadne opatrenia tým, že svoj "prehrešok" zverejnila na sociálnej sieti. Už to rieši polícia, ktorá si to všimla. 11. august 2021 han Zo Slovenska

11. august 2021 han Zo Slovenska Žena si nedala rúško v MHD a "zavesila" to na Facebook: Má PROBLÉM, ozvala sa polícia! Istá mladá žena sa sama priznala k tomu, že porušila mimoriadne opatrenia tým, že svoj "prehrešok" zverejnila na sociálnej sieti. Už to rieši polícia, ktorá si to všimla.

Zdroj: TASR/AP

Všetko podstatné sa udialo v autobuse MHD, ktorým sa viezla mladá žena menom Nicol. Lenže, nedala si na tvár rúško a neurobila tak ani po výzve spolucestujúcich. Dokonca sa rozčúlila a natáčala si to na telefón. Neskôr sa tým pochválila na sociálnej sieti, kde celú situáciu opísala. Všimli si to však aj policajti a zverejnili jej status na svojom Facebooku.

Ako to prebiehalo?

Medzi ženou a istým mužom sa strhla slovná prestrelka. „Začal kričať, že zavolá šoféra aj políciu, na čo som odpovedala nech sa páči, veď šofér sa ma dotkne a má problém on,“ uvádza v statuse žena, ktorá sa hrdo pýšila, že ju šofér milo a ochotne nechal na pokoji. „Tento človek si ma začal fotiť, k čomu som ho vyzvala aby s tým prestal, nepočúval ma. Tak som vytiahla svoj telefón a schytal to rovno s videom,“ píše ďalej.

„Je tam počuť to, ako táto vláda psychopatov tomuto človeku doslova vysala mozog a z ľudí sa stali hovädá agresívne,“ pokračuje v písaní mladá žena na Facebooku.

Chcela políciu, má ju

V závere svojho príspevku sa chce obrátiť na mužov zákona: „Rada by som to riešila s políciou, ak mi niekto pomôže, lebo mám na to pár otázok, no neviem na koho sa obrátiť.“ Na to zareagovali samotní policajti, ktorí jej venovali na svojej stránke Hoaxy a podvody – Polícia SR, príspevok. „Tak tomuto sa povie gól do vlastnej bránky. Priznať sa k porušeniu mimoriadnych opatrení je jedna vec, ale ešte k tomu verejným spôsobom pre celé Slovensko, tak to už je osobitná kategória,“ konštatujú.

Odkaz polície

Polícia sa k tomu postavila tak, že každý musí v tejto situácii dodržiavať nariadenia. „Mimoriadne opatrenia sú platné, slovo nulitné už dávno nie je v móde. Kto ich považuje za hoax, tvrdí hoax, a preto aj tento prípad uverejňujeme na tejto stránke,“ uviedli muži zákona a dokonca vyzvali svedkov incidentu, aby sa v súvislosti s touto udalosťou obrátili príslušnému regionálnemu úradu, ktorý spracováva podnety po spáchaní priestupku.

„Vyzývame svedkov, aby celú skutočnosť oznámili. Keďže autorka na videu zaznamenala svedkov svojho konania, tí sa na videu môžu spoznať a spätne si uvedomiť, čoho sa stali svedkom – ďakujeme autorke videa za spoluprácu,“ podotkli policajti.

Sumár porušení

Policajti za ostatný týždeň, konkrétne od 02. 08. 2021 do 08. 08. 2021, zistili:

39 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,

175 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,

1 prípad porušenia zákazu otvorenia prevádzok.

„Policajti vybavili napomenutím 15 prípadov, uložili 26 pokút za 1 520 eur a 131 prípadov postúpili na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Skontrolovali takmer 35-tisíc osôb,“ dodáva ešte polícia.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

*FACEPALM* - "NOVODOBÁ HRDINKA" SA SAMA PRIZNALA K PORUŠENIU MIMORIADNYCH OPATRENÍ, TERAZ JEJ HROZÍ POKUTA Tak tomuto... Posted by Hoaxy a podvody - Polícia SR on Wednesday, August 11, 2021

Zdroj: Dnes24.sk