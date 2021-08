Gröhling ukázal, kde majú najmenej zaočkovaných do 17 rokov: Do výzvy zapojil aj študentov!

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vyzýva mladých ľudí, aby sa dali zaočkovať proti COVID-19 ešte pred začiatkom školského roka. Zároveň odkryl okresy, v ktorých je minimum zaočkovaných ľudí do 17 rokov.

K výzve sa pripojili Aliancia stredoškolákov a predstavitelia mládežníckych organizácií viacerých politických strán. V súčasnosti je najviac mladých od 12 do 17 rokov zaočkovaných v Bratislave (43 percent), najmenej v okrese Medzilaborce (šesť percent).

„Všetci títo mladí ľudia si uvedomujú, že pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie musíme sa spojiť a spoločne vyslať jednotný signál všetkým mladým ľuďom. Chceme vyzvať mladých ľudí, aby dôverovali vedeckým poznatkom a výskumu a aby očkovanie pred začiatkom školského roka využili a aby sa o očkovaní rozprávali s rodičmi,“ vyhlásil minister.

Najzaočkovanejšími regiónmi vo vekovej kategórii 12 až 17 rokov sú Bratislava (43 percent), Senec (38 percent), Pezinok (35 percent), Malacky, Dunajská Streda a Žilina (27 percent), Banská Bystrica, Trenčín a Trnava (26 percent).

Minister pripomenul, že vyššia zaočkovanosť môže zmierniť výskyt ohnísk na školách a tak prispieť k zachovaniu prezenčnej výučby. Apeluje tiež na učiteľov, aby mysleli na svoje zdravie a dali sa očkovať.

Výzvu k očkovaniu mladých podporili mládežnícke organizácie koaličných strán – Mladí SaSkári a Mladí Za ľudí. Pripojili sa aj organizácie mimoparlamentných strán Mladí progresívci, Mladí Spolu, Kresťanskodemo­kratická mládež Slovenska a Občiansko-demokratická mládež. K očkovaniu vyzýva aj Aliancia stredoškolákov.

Únia miest Slovenska (ÚMS) sprístupnila nový informačný portál o miere zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 za jednotlivé okresy, mestá a obce. Informácie majú pomôcť občanom lepšie sa orientovať vo svojom okolí ako súčasť prevencie, portál má byť zároveň nápomocný aj pre samosprávy. Údaje zverejňované len na úrovni okresov považuje únia za nedostatočné, mätúce a výrazne skresľujúce.

„Môžete mať okresné mesto, ktoré má vysokú zaočkovanosť a okolité dedinky, ktoré majú zaočkovanosť podstatne nižšiu. A to vám skresľuje dáta za celý okres. Je to veľmi mätúce a skresľuje to situáciu v okolí,“ uviedla pre ÚMS.