Zdroj: pixabay.com Budeme sa sami očkovať proti COVID-19? Už žiadna ihla, objasnil český lekár Český vojenský lekár a vedecký pracovník odhalil verejnosti, ako by sme sa mohli očkovať po novom. V takomto spôsobe vidí výhodu. 23. marec 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

Na celom svete prebieha očkovanie proti ochoreniu Covid-19 a Slovensko sa nestalo výnimkou. Vakcína sa zatiaľ podáva do ramena, no český vojenský lekár a vedecký pracovník Roman Prymula pre CNN Prima NEWS prezradil, že očkovanie by mohlo prebiehať úplne iným technickým spôsobom.

Pôjde to aj bez pichnutia?

Na nový spôsob očkovania nie je potrebná aplikácia ihlou. To by mohlo potešiť nielen ľudí, ktorí zle znášajú jej pichnutie. „Máme tu pomerne múdrych ľudí, ktorí vyvíjali už dávno pred covidom perslizničné aplikácie (jednoduchšie aplikácie – poz. red.), to znamená, že vakcína sa nepodáva štandardnou cestou do svalu, ale dá sa napríklad pod jazyk, tak ako sa dáva napríklad Nicorette, pri liečbe alebo prevencii ischemickej choroby srdca. To je prístup, ktorý by bolo možné kombinovať,“ vysvetlil pre český web Roman Prymula.

Stačí otvoriť ústa

Upozorňuje však, že v prípade tzv. samoočkovania bude potrebná prítomnosť lekára. Napriek tomu vníma takéto očkovanie ako pohodlnejší spôsob podania.

„Toto nie je úplne samoočkovanie – rovnako budete musieť dôjsť k lekárovi, ale je podstatne pohodlnejšie, pretože on vám nalepí akúsi samovstrebateľnú náplasť pod jazyk, alebo nejaký takýto prostriedok. Nebude vás to obťažovať. Reakcie sú iné od tých dnešných reakcií,“ povedal Prymula a podľa jeho slov by sme sa takto mohli očkovať už do roka.

