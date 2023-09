Zdroj: Pixabay.com Zvyšuje vám tlak len pomyslenie na PLANK? Ide o najefektívnejší cvik na jeho ZNÍŽENIE Výskumníci porovnávali účinnosť rôznych foriem cvičenia na zníženie krvného tlaku. 3. september 2023 TOS Lifestyle

3. september 2023 TOS Lifestyle Zvyšuje vám tlak len pomyslenie na PLANK? Ide o najefektívnejší cvik na jeho ZNÍŽENIE Výskumníci porovnávali účinnosť rôznych foriem cvičenia na zníženie krvného tlaku.

Výsledok je pomerne prekvapivý. Podľa štúdie z dielne univerzít Canterbury Christ Church a Leicester sú totiž najlepšími cvikmi na zníženie krvného tlaku plank a sedenie pri stene. Teda izometrické cvičenia, ktoré využívajú silu statiky a pri ktorých zapájame svaly bez pohybu. Informoval o tom server The Guardian.

Pokorené aj kardio cviky

Zníženie systolického krvného tlaku znamená zároveň zníženú pravdepodobnosť kardiovaskulárnych ochorení, akými sú srdcové zlyhanie či mŕtvica.

Medzi porovnávanými boli aeróbne, resp. kardio cvičenia, dynamický silový tréning, kombinácia týchto dvoch, vysokointenzívny silový tréning a izometrické cvičenia. A hoci všetky cvičenia znižovali krvný tlak, práve posledné menované izometrické cvičenia boli najúčinnejšie.

Ako to funguje?

Podľa Jamieho O'Driscolla, lektora kardiovaskulárnej fyziológie na Canterbury Christ Church University a hlavy štúdie, statická kontrakcia mohla stlačiť cievy, ktoré privádzali krv do pracujúcich svalov, čo znížilo prietok krvi do svalu počas cvičenia, a tým aj prísun kyslíka do svalu.

Keď sa potom sval uvoľnil, spôsobilo to veľký prietok krvi cievami a pravdepodobne práve to je to, čo spôsobuje tieto väčšie zlepšenia v regulácii prietoku krvi.

Konkrétny tip

„Účinný spôsob, ako znížiť krvný tlak, je cvičiť sedenie opretý o stenu 4 opakovania po 2 minúty s dvojminútovým odpočinkom trikrát týždenne,“ odporúča O'Driscoll s tým, že najlepšie to bude fungovať v kombinácii s ďalšími formami cvičenia.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk