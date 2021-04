Zdroj: TASR 5 najčastejších jarných ochorení: Zakrúťte s nimi raz-dva! Jar prináša okrem radosti aj starosti. Vyzbrojte sa jarným návodom a užívajte si tieto dni naplno! 17. apríl 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

Zdroj: TASR

Jar je nositeľkou života. V prírode teraz viac relaxujeme a užívame si jej rôzne dary. Napriek tomu by sme mali zbystriť pozornosť, lebo sa s ňou spájajú aj rôzne zdravotné problémy.

Keď nás dokážu potrápiť oči

Pocit, akoby sa nám sypal piesok do očí a pretrvávajúce bolesti pri privretých viečkach. Aj takto opisujú ľudia bolesti pri zápale spojiviek.

Zápal spojiviek sa často spája s alergiou, no nie je to vždy pravidlom. Jedno z najčastejších očných ochorení môže spôsobiť napríklad prudké slnko, vietor a baktérie.

Čo vám pri liečbe môže pomôcť:

Pravidelne si umývajte ruky mydlom a vodou. Používajte slnečné okuliare pri pobyte v prírode, na slnku i vo vetre. Vyvarujte sa používaniu cudzieho uteráka a kozmetiky.

Neseďte po celý deň v prievane a v blízkosti zapnutej klimatizácie. Výborným pomocníkom je borová voda. V prípade, ak problém pretrváva, vyhľadajte lekára.

Keď sa ozve žalúdok

S príchodom jari sa ozývajú žalúdočné a dvanástnikové vredy. Ochorenie sprevádza bolesť brucha pri príjme potravy, a medzi jeho ďalšie príznaky patrí nevoľnosť, pálenie záhy alebo grganie.

Ustálenú odpoveď na to, prečo vredy vznikajú, nemáme, no často sa spája so stresom a životným štýlom. Odborníci však spozorovali, že „vredárom“ sa začína obdobie na jar a jeseň.

Čo vám pri liečbe môže pomôcť:

Raňajky sú základ, preto nikdy nepije kávu nalačno. „Vredárom“ dokážu pomôcť dusené a varené pokrmy. Lekári však dvíhajú varovný prst a neodporúčajú konzumáciu horúcich jedál. Vyvarovať by sa mali taktiež stresu.

V prípade rýchlej úľavy vyskúšajte vypiť väčšie množstvo vody alebo šťavy z kyslej kapusty. Vodu z kyslej kapusty popíjame 3-krát denne, a to hodinu pred jedlom.

Boj s prírodou

Pre niekoho je jar rozkvitnutou jarnou krásou, pre iného nočnou morou. Toto obdobie sa neodvratne spája s alergiou – chorobou trpí priemerne každý piaty človek. Peľovú alergiu sprevádza opúchanie a svrbenie očí, kýchanie, bolesti hrdla, vodnatý výtok z nosa a jeho upchatie.

Čo vám pri liečbe môže pomôcť:

V tomto období skúste obmedziť vychádzky. Prírodu si vychutnajte najmä ráno alebo po daždi. Nezabúdajte sa cez deň „vyzbrojiť“ slnečnými okuliarmi. Vlasy tiež „priťahujú“ peľ – oplachujte si ich pred spaním, a nezabúdajte dodržiavať liečebné postupy svojho lekára.

V domácnosti menej vetrajte a zbavte sa „kráľovstva prachu“. Výbornými lapačmi sú totiž koberce či záclony. Alergiu možno zmierniť používaním kvalitného vysávača, častým upratovaním či čističkou vzduchu.

Nevyseďte si problém

V tomto období nás to prirodzene „ťahá“ na vzduch, a to až tak, že si máme chuť niekam sadnúť. Nevysedávajte na lavičkách či v tráve. Len niekoľko minút stačí na vznik problému – zápalu močových ciest.

Čo vám pri liečbe môže pomôcť:

Bylinky sú výborným pomocníkom. Doprajte si čaje, ktoré obsahujú skorocel. Má silné protizápalové účinky a dokáže likvidovať bielkoviny v moči. Jeho „pravou rukou“ je aj zlatobyľ, šalvia, kvet bazy čiernej a žihľava. Proti zápalu pomáha dostatok tekutín i brusnicová šťava.

Pozor, kliešť!

Toto obdobie praje kliešťom. Začínajú sa objavovať na jar, pričom vrchol aktivity majú v apríli a máji. Kliešťom sa darí dobre nielen v lesoch, ale aj v parkoch a priamo v mestskej zeleni. „Tichý upír“ môže preniesť lymskú boreliózu či kliešťový zápal mozgových blán.

Čo môže pomôcť:

Pred kliešťami sa možno chrániť svetlým a priliehavým oblečením. Nezabúdajte na repelenty a po návrate z prírody si skontrolujte celé telo.

Zdroj: Dnes24.sk