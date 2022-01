Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Ako uľahčiť mladým ŠTART do života? Dajme im 20-tisíc eur, navrhujú Nemci Mladí sa asi všade na svete sťažujú, že je pre nich náročné zaradiť sa len tak do spoločnosti. Vyriešila by to veľkorysá finančná pomoc od štátu? 22. január 2022 Monika Hanigovská Magazín

Predstavte si, že by vám vďaka štátu len tak cinklo na účte 20-tisíc eur a žiadny háčik by v tom nebol. Mohli by ste ich minúť či investovať do hocičoho.

Boli to práve experti z Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum (DIW), ktorí predložili takýto návrh. Odborníci sa domnievajú, že by tak vyriešili majetkovú nerovnosť v krajine. Informuje o tom portál I am Expact.

„Mohli by čoskoro nemecké deti získať najlepší darček k 18. narodeni­nám?,“ pýta sa čitateľov portál I am Expact a pripomína, že ak by sa s tým stotožnila vláda, každý obyvateľ by po dosiahnutí dospelosti získal automaticky spomínanú finančnú hotovosť.

Všetko pre prosperitu ľudí

Stefan Bach, odborník DIW odhadol, že peniaze by dostalo približne 750-tisíc obyvateľov, ktorí by práve dovŕšili 18 rokov, pričom nemeckú vládu by to stálo približne 22,6 miliardy eur ročne. Je to síce veľa peňazí, výskumník a daňový expert v tom však zmysel vidí.

„Ak naozaj chceme v dohľadnej budúcnosti vytvoriť prosperitu pre každého, potom by sme mali znížiť vysokú úroveň nerovnosti bohatstva prostredníctvom prerozdeľovania (peňažných tokov, poz. red.),“ napísal expert k návrhu.

Ako pripomína tamojší portál, v Nemecku dnes vlastní 10 percent najbohatších ľudí až 67 percent všetkého bohatstva v krajine. DIW preto navrhuje zaviesť akési univerzálne základné dedičstvo.

Príjemcovia by peniaze mohli napríklad investovať do vzdelania, podnikania, doriešiť otázku bývania. „Mohli by ich investovať, alebo ich jednoducho použiť na to, čo práve uznajú za vhodné,“ opisuje I am Expact.

Peniaze by sa našli

Odkiaľ by vláda čerpala prostriedky? Projekt by financovala z daní, konkrétne z dedičstva i z veľkého majetku, a prostriedky by sa pravdepodobne hľadali aj u ľudí s extrémne vysokými platmi.

Bach sa zároveň vyjadril, že univerzálne základné dedičstvo by spôsobilo 5 až 7-percentný pokles Giniho koeficientu, ktorý skúma rozdelenie bohatstva v spoločnosti.

„Zvýšilo by to bohatstvo najmenej zarábajúcich ľudí o 59 až 94 percent,“ myslí si Stefan Bach.

Návrh má však svojich odporcov. Ozývajú sa najmä tí, ktorí by im museli mladým na takýto štart do života prispieť. „Veľký odpor je aj zo strany tých, ktorí by museli platiť daň z majetku určeného na financovanie tejto schémy,“ pripomína na záver I am Expact.

