15. január 2022 Monika Hanigovská Lifestyle Blíži sa éra „superstarcov“? Seniori by mohli žiť dlhšie, stálo by to ale veľa peňazí Je pravdepodobné, že pre viacerých seniorov nebude nemožné dožiť sa nad rámec okrúhlej stovky. Dlhovekosť by však nebola zadarmo.

Ľudstvo sníva o dlhovekosti už od nepamäti. Napriek tomu, že momentálne upiera zrak na aktuálnejšie témy, akými sú korona či napríklad životné prostredie, vedci si teraz ukrojili značnú časť pozornosti verejnosti v otázke dlhovekosti. Majú pre nás totiž výborné správy.

Ľudia by sa do konca storočia mohli dožiť až 130 rokov, a je možné, že okrem toho prelomia bod, pri ktorom už nebude existovať žiadna priemerná veková hranica nášho života.

Informuje o tom denník The New Yor Times, ktorý sa odvoláva na odborníkov.

Ukazujú, že je to možné

Dobehli by sme tak úzku skupinu seniorov, ktorá sa môže v tomto storočí pochváliť úctyhodným vekom. Jej členovia postupne oslávili 110 rokov. The New York Times však nezabúda spomenúť ani najstaršiu žijúcu osobu, Japonku Kane Tanakovú, ktorá 2. januára oslávila svoje 119. narodeniny.

Prvenstvo však zatiaľ drží Jeanne Calment. Francúzska zomrela v roku 1997 vo veku 122 rokov. Toto číslo však možno prekonáme už koncom 21. storočia.

Do roku 2100?

Údaje štatistov z HEC Montreal v Kanade naznačujú, že ľudia by mohli žiť postupne dlhšie, ako len o niekoľko rokov navyše. Informujú o tom aj britské noviny Mirror. Profesor Léo Belzile v nich pripustil, že by sme mohli prekonať život Japonky už do roku 2100.

Vedec zároveň informoval o tom, že niektoré údaje zo štatistiky toho naznačujú oveľa viac. Poukazuje i na to, že by mohla postupne zmiznúť akási horná hranica dĺžky ľudského života.

„Dĺžka ľudského života je ďaleko za hranicami akéhokoľvek individuálneho života, ktorý bol doteraz pozorovaný alebo ktorý by sa dal pozorovať pri absencii veľkých medicínskych pokrokov,“ vysvetlil odborník.

Podľa expertov by vďaka dobrým podmienkam mohla vzniknúť skupina seniorov, ktorú nazvali „superstarci“.

Výročná správa však poukazuje nielen na dlhovekosť, ale zároveň nám odhaľuje jeden konkrétny problém – takéto výrazné predĺženie ľudského života by malo obrovský dopad na našu spoločnosť.

Dlhší život prinesie problémy

Profesorka a odborníčka Eileen Crimminsová, ktorá sa špecializuje na procesy starnutia, to pre The Times povedala veľmi jasne: „Budeme mať neuveriteľné účty za lekársku starostlivosť.“

Gerontologička to vysvetlila na konkrétnom príklade. „Aby ste ich udržali nažive a zdravých, tak musíte vykonávať veľké zásahy, to si zároveň vyžiada neuveriteľné výdavky v rámci hradenia všetkých tých kolien, bedier, rohoviek a srdcových chlopní.“

Ďalšie problémy pripomína i britská redakcia. Dlhší život by mal vplyv nielen na sociálnu starostlivosť, ale aj dôchodky a platby sociálneho zabezpečenia, čo by v konečnom dôsledku zaťažilo daňových poplatníkov.

