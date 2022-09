Zdroj: pixabay.com Aký je rozdiel medzi ľadovou a studenou kávou? Jedna z nich chutí LEPŠIE Tiež ste si mysleli, že je to len pomenovanie pre ten istý nápoj? Omyl. 18. september 2022 Monika Hanigovská Magazín

18. september 2022 Monika Hanigovská Magazín Aký je rozdiel medzi ľadovou a studenou kávou? Jedna z nich chutí LEPŠIE Tiež ste si mysleli, že je to len pomenovanie pre ten istý nápoj? Omyl.

Káva je najobľúbenejším nápojom na svete. No možno aj vás prekvapí fakt, že v studenej podobe nie je označenie ľadovej kávy (Iced coffee) a studenej kávy (Cold brew) jedno a to to isté!

Aký je rozdiel medzi týmito osviežujúcimi nápojmi? Je to spôsobom prípravy a výslednou chuťou.

Príprava a chuť ľadovej kávy

Ľadová ľad zaliaty uvarenou kávou. Kávu pripravíme bežným spôsobom a potom ju chladíme alebo pridáme do nej priamo ľad. „Vďaka vysokému teplu prebieha extrakcia oveľa rýchlejšie a výsledné chuťové zlúčeniny sú výrazné, horké a kyslé,“ informuje portál Coffee Affection.

Takto pripravená káva môže byť chuťovo nielen horká ale aj menej jemná.

Príprava a chuť studenej kávy

Cold brew sa vyrába lúhovaním hrubej kávovej usadeniny v studenej vode po dobu 12 až 24 hodín. „Proces získavania chuti z kávových zŕn je známy ako „extrakcia“ a ovplyvňuje ho nespočetné množstvo rôznych faktorov. Príprava je o nízkej teplote, nízkom tlaku a množstve času. Práve preto môže byť výsledná chuť tak odlišná,“ pripomína Coffee Affection.

Studená káva je sladšia a určená pre pôžitkárov. Má jemné až sladkasté čokoládové tóny a viac kofeínu ako tradičná ľadová káva.

Tak čo, ktorú kávičku si vychutnáte nabudúce?

Zdroj: Dnes24.sk