22. január 2022 Monika Hanigovská Lifestyle Celebritné kávy: Akoby som od Plačkovej pil krtince, hodnotí kávičkár. Ktorá je NAJ? Sú len dielom marketingu alebo si na nich aj pochutnáte? Kávový bloger ohodnotil obľúbený kávový nápoj z dielne našich celebrít.

Nie je žiadnou novinkou, že slovenské či české celebrity a hviezdičky propagujú na sociálnych sieťach aj rôzne produkty a služby.

Športovci, moderátori, speváci, umelci, influenceri či jednotlivci, ktorí prerazili najmä vďaka účinkovaniu v reality show, radi prezentujú aj produkty so svojím menom. Niektorí z nich sa pustili aj do kávového biznisu alebo mu prepožičali meno.

Ladislav Király, vášnivý kávičkár a bloger v jednej osobe, si zobral na mušku „celebritné kávy“. Na blogu o káve s názvom blogokave.sk nešetril kritikou, ale ani chválou.

Káva od Plačkovej sa nedá piť?

Prvý dúšok si doprial od Zuzany Strausz Plačkovej. Tá je známa tým, že na sociálnych sieťach propaguje produkty od kozmetiky až po oblečenie, a popritom stíha fanúšikov oboznamovať aj s produktmi s jej menom.

Jej 250-gramové balenie kávy stojí 9,60 eur. „Ak by som to mal povedať zrozumiteľnými slovami… je to káva, ktorá sa nedá piť. Ponúka pachuť, ktorú neopíšem ani keby som použil všetky citoslovcia sveta. Z tejto kávy nám bolo obom (mne i manželke Janke) vyslovene zle, a keď sme ju ochutnali v rámci záverečného slepého testu, zaplačkali sme druhýkrát,“ zhodnotil kávu kráľovnej slovenského Instagramu.

Podľa neho sa nedá piť a je tak odporná, že SOI-ka by ju mala v záujme ochrany zdravia ľudí stiahnuť z trhu. „Ale ak má byť zrkadlom úrovne autorky, beriem,“ neodpustil si Király.

Akoby žral krtince

Ochutnávača okrem toho podľa jeho vlastných slov dojalo hneď niekoľko vecí. „Na obale píšu o lahodnej zemitej chuti. Nerozumiem slovu lahodná, pretože sa cítim asi ako keby som štvornožkoval na lúke a žral krtince,“ pričom dodá, že tiež opisovanú „dlhú chuť mliečnej čokolády“ dosiahne jedine vtedy, ak ju zaje čokoládou, dodáva na Instagrame. Kávu od Plačkovej ohodnotil len jedným z desiatich bodov.

Od Bílej

Ku kávovému biznisu privoňala i známa česká popová a muzikálová speváčka. Jej 250-gramové balenie kávy stojí 9 eur. Ako ju hodnotí bloger? „Káva od Lucie Bílej sa dá piť. Dáš si jeden dúšok a možno aj druhý, ale viac toho nechceš. Nemá to zmysel, tá káva človeku nič neponúka. Akceptujem, že približne na niečo takéto je vďaka komoditným kávam náš trh možno naučený, ale je to veľmi smutné,“ myslí si kávový bloger a hodnotí jej kvalitu produktu na 3 body.

Od Hamšíka

Spásu na jazyku spolu s manželkou pocítil až pri dúšku ďalšej kávy. „Až Hamšíkovou kávou sme sa akoby začali vynárať z oceánu temnoty a začal sa nám naskytovať pohľad na niektoré aspekty, ktoré by káva mohla ponúkať,“ chválil futbalistu Hamšíka.

Király pripomína, že aj tu dominovala horkosť, ale „aspoň to nejako chutilo“. „Viem si predstaviť, že pre široké publikum vyhľadávajúce „kávu s chuťou kávy“, je to obstojná celebritná káva,“ prízvukuje testovač a dáva jej 5 bodov. Balenie 250-gramovej kávy stojí o čosi menej, konkrétne 8,40 eur.

Od Spirita

Svoj test ukončil ochutnávkou kávy od Majka Spirita. Tá bola podľa jeho slov „úplne inde,“ a svoj zážitok ďalej rozpísal. Jeho káva je označená ako Sidamo Grade 2, v reči bežného spotrebiteľa, je nositeľkou druhého stupňa kvality etiópskej kávy, a to z celkového počtu deviatich bodov.

„Jednotka a dvojka sú výberovky, tri až deväť komerčná kvalita. Tu sme už pili ozaj kvalitnú kávu ponúkajúcu ovocné tóny. Užili sme si ju. Takúto kávu by som reálne vedel piť pomerne často,“ chváli a dáva jej najvyššie hodnotenie, sedem z desiatich bodov.

